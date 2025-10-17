DIMASIMMA - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « DIMASIMMA », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batiweb vous remercie de votre fidélité À très bientôt, L'équipe Batiweb

DIMASIMMA : Magasins automatiques et AGV pour le stockage et la manutention pour tous vos besoins

Gérer et distribuer de façon active les flux des matériaux entre les départements de l’entreprise : cela est devenu de plus en plus important. Les marchandises doivent être déplacées rapidement et correctement, et dans les rares moments où elles restent stockées dans les magasins il est indispensable d’avoir la certitude qu’elles sont bien conservées et surtout qu’elles sont disponibles au bon moment.

Dès la fin des années 1960, DIMASIMMA développe et construit des systèmes automatiques de stockage pour tous les secteurs industriels.

Aujourd’hui encore, DIMASIMMA continue son action de développement et d’innovation dans l’automatisation des processus industriels.

En collaboration avec ses clients, DIMASIMMA développe des solutions sur mesure. DIMASIMMA fournit à niveaux mondial des systèmes de stockage dans les secteurs de l’acier, de l’aluminium, du PVC, mais aussi dans beaucoup d’autres, même pour des applications spéciales.

S’il y a un problème, il y a aussi une solution. DIMASIMMA s’occupe de trouver des solutions possibles et de les appliquer selon les besoins et les objectives du client.

Le savoir-faire de DIMASIMMA :