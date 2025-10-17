DIMASIMMA - Batiweb

DIMASIMMA
20141 Milano MI
Italie
DIMASIMMA : Magasins automatiques et AGV pour le stockage et la manutention pour tous vos besoins
Gérer et distribuer de façon active les flux des matériaux entre les départements de l’entreprise : cela est devenu de plus en plus important. Les marchandises doivent être déplacées rapidement et correctement, et dans les rares moments où elles restent stockées dans les magasins il est indispensable d’avoir la certitude qu’elles sont bien conservées et surtout qu’elles sont disponibles au bon moment.
Dès la fin des années 1960, DIMASIMMA développe et construit des systèmes automatiques de stockage pour tous les secteurs industriels.
Aujourd’hui encore, DIMASIMMA continue son action de développement et d’innovation dans l’automatisation des processus industriels.
En collaboration avec ses clients, DIMASIMMA développe des solutions sur mesure. DIMASIMMA fournit à niveaux mondial des systèmes de stockage dans les secteurs de l’acier, de l’aluminium, du PVC, mais aussi dans beaucoup d’autres, même pour des applications spéciales.
S’il y a un problème, il y a aussi une solution. DIMASIMMA s’occupe de trouver des solutions possibles et de les appliquer selon les besoins et les objectives du client.
Le savoir-faire de DIMASIMMA :
- ANT Store : Le magasin de stockage vertical avec plateaux coulissants
- BHL - BEEHIVE STORAGE SYSTEMBEEHIVE STORAGE SYSTEM : Le magasin de stockage automatique avec structure alvéolaire pour produits longs.
- CTS : La gamme des magasins pour tôles et produits plats
- EMS : EMS, Elephant Modular Store
- ETS : Magasin Automatique pour produits longs avec transstockeur à portique.
- TRANSSTOCKEURS : Le magasin automatique dans sa meilleure définition.
- PONTS ROULANTS AUTOMATISES : Le pont roulant traditionnel devient automatique et peut empiler, désempiler, déplacer les conteneurs sans que l’opérateur soit présent.
- MAGASIN AUTOPORTEUR : Pour de grands volumes de stockage, nous conseillons la configuration autoporteuse avec développement en hauteur jusqu’à 35 mètres.
- MAGASIN EMS INSTALLE A L’EXTERIEUR : Les magasins verticaux installés à l’extérieur du bâtiment.
- AGV - VÉHICULES AUTOGUIDÉS