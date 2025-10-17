DOCCIA GROUP - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « DOCCIA GROUP », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Chez Doccia, nous concevons la salle de bain comme un espace fonctionnel, design et esthétique.

Nous voulons que ce soit un concept dirigé vers le confort, la qualité et le design.

Pour atteindre cette vision de la salle de bains, nous avons développé différentes lignes de produits qui peuvent se décliner et s’adapter à tous les goûts et tous les espaces.

Pour la réalisation de cet objectif, la recherche de nouvelles tendances, l’adaptation au marché et le développement permanent sont des aspects fondamentaux.

L’amélioration de la qualité ayant été apporté par les avancées technologiques ont contribués à l’obtention du Certificat de qualité ISO 9001:2015 concédé par le Bureau Veritas. Tous nos produits ont été réalisés dans le respect des normes européennes en matière de sécurité et de qualité.

Le savoir-faire de DOCCIA GROUP :