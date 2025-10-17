DOGAN TEL ORGU - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « DOGAN TEL ORGU », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Notre entreprise a été fondée en 1968 et nous sommes fiers de partager nos 45 années d'expérience et de connaissances avec nos clients.

Depuis la fondation, notre société accorde de l'importance à une production de haute qualité, à une livraison rapide et à une exécution rapide avec notre personnel hautement expérimenté.

En raison de l'augmentation de la demande de différents types de produits et de la perspective mondiale de la vision de notre entreprise, les gammes et les types de produits ont été augmentés et maintenant, le fil de treillis, la clôture en panneaux, le fil de fer barbelé, le fil de rasoir, les clôtures de haute sécurité, les poteaux en béton et les accolades, la clôture en acier, la clôture mobile, les portes des véhicules et du personnel sont fabriquées par notre société.

Selon le principe de qualité de notre société, la production hautement qualifiée doit être complétée par un service hautement qualifié. Pour cette raison, nos services consistent en des enquêtes et des enquêtes sur le terrain, des conceptions de projets, la fourniture de dessins d'atelier pour apporter des solutions appropriées, la réalisation de tests de qualité dans les laboratoires, l'exécution avec un personnel hautement expérimenté, le contrôle de la qualité des produits et la réalisation de tests de qualité sur site après l'achèvement des travaux d'installation.

En dépit d'être le leader du marché, la qualité et la continuité des produits, l'accent mis sur la satisfaction du client et les services après-vente sont les facteurs les plus dominants pour notre entreprise. Par conséquent, nous visons à développer et à améliorer notre entreprise pour les besoins futurs du marché mondial.

Le savoir-faire de DOGAN TEL ORGU :