DOSTEBA GMBH - Batiweb

DOSTEBA GMBH est une entreprise indépendante détenue par Dosteba AG Suisse. Elle s’est spécialisée dans la distribution d'éléments de montage réduisant les ponts thermiques destinés aux systèmes d'isolation thermique composites et à la distribution d’appareils à découper les panneaux isolants.

Les systèmes d’isolation thermique composites sont d’excellents protecteurs de l’environnement et réduisent l’empreinte carbone. La réduction des rejets de CO2 est un objectif européen qui constituera également un défi de taille pour les générations à venir. Ces dernières années, isoler les constructions existantes et nouvelles avec une grande efficacité énergétique a exigé des systèmes d’isolation d’une épaisseur supérieure et réalisés avec de nouveaux matériaux. Plus l’isolation thermique doit être efficace, plus une planification adéquate de chaque détail et une exécution dans les règles de l’art sont de mise sur le chantier.

L’exécution dans les règles de l’art commence par la découpe exacte des panneaux isolants. En collaboration avec notre filiale Spewe AG, nous développons et produisons des outils professionnels orientés vers la pratique permettant des réalisations rapides et précises sur le chantier. Des appareils de découpe sont développés et produits en Suisse pour tous les types d’isolants afin de vous proposer des outils qui vous simplifieront considérablement le travail.

La plupart du temps, des fixations de pièces rapportées sont indispensables sur une façade isolée. Une fixation sûre sans pont thermique et une transformation efficace et prévisible répondent aux principes majeurs auxquels nous essayons de satisfaire. La façade créera une forte valeur ajoutée en matière d’esthétique, de coûts de chauffage et de bienfaits environnementaux, à la seule condition que tous les détails tels que le montage de pièces rapportées sur les systèmes d’isolation thermique composites soient planifiés et exécutés comme il se doit.

Proposer un outil de toute première qualité pour préparer les isolants sur le chantier et des fixations innovantes, exemptes de ponts thermiques dans les systèmes d’isolation thermique composites, voilà ce qui illustre notre passion et notre motivation. Nos produits se sont établis sur le marché européen depuis plus de 30 ans. Nous vous proposons des produits garantissant qualité et sécurité pour vous, en tant que planificateur, maître d’ouvrage ou artisan. C’est avec plaisir que nous nous y engageons tous les jours pour répondre à vos attentes.

Le savoir-faire de DOSTEBA :