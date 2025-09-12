Longtemps cantonnée à la mise en sécurité des installations vieillissantes, la rénovation électrique change de visage. En 2025, elle devient un levier de transition énergétique, de confort et de connectivité. Promotelec décrypte les grandes tendances qui façonnent les chantiers d’aujourd’hui et de demain.

La rénovation électrique ne se contente plus de sécuriser les installations vieillissantes. Face aux enjeux environnementaux, à l’explosion des usages numériques et à la recherche de confort, elle devient une composante essentielle de la transformation des logements.

En 2025, Promotelec identifie plusieurs tendances clés : durabilité des matériaux, intégration des énergies renouvelables, essor de la domotique, réseaux plus performants et modularité des équipements.

Des matériaux plus responsables pour des installations durables

Le secteur électrique s’engage progressivement dans une démarche circulaire. Si les câbles en plastique recyclé ne sont pas encore généralisés, certains fabricants testent déjà des gaines intégrant des matières recyclées, pour l’instant réservées à des applications professionnelles.

Dans le même temps, les anciens câbles déposés sont mieux valorisés : le cuivre est systématiquement réutilisé, et les plastiques trouvent de nouveaux débouchés, comme la fabrication de revêtements de sols. Ces avancées, encore partielles, traduisent néanmoins une volonté claire de réduire l’empreinte carbone des installations.

Produire et stocker sa propre énergie

La rénovation électrique devient aussi l’occasion de repenser l’autonomie énergétique du logement. Le photovoltaïque s’impose désormais comme une solution de référence, avec des équipements plus performants, moins coûteux et plus faciles à intégrer.

Les éoliennes domestiques, bien que moins répandues et plus onéreuses, commencent à apparaître dans certaines zones rurales.

Mais la véritable révolution se joue dans le stockage : associer des panneaux solaires à une batterie permet de maximiser l’autoconsommation et de pallier les pics de consommation ou les coupures du réseau. Une pratique encore marginale il y a quelques années, mais qui tend à se démocratiser dernièrement.

La maison intelligente, nouvelle norme des rénovations

Autre grande tendance : l’essor de la domotique. Loin d’être réservées au neuf, ces solutions s’intègrent aujourd’hui facilement dans le cadre d’une rénovation.

Thermostats intelligents, gestion automatisée des volets ou pilotage de l’éclairage permettent d’optimiser la consommation d’énergie tout en renforçant confort et sécurité.

L’automatisation va même plus loin : extinction généralisée des lumières lors de la sortie du domicile, baisse automatique du chauffage la nuit, ou simulation de présence en cas d’absence. Ces usages, autrefois perçus comme accessoires, deviennent des standards, notamment pour accompagner les personnes en perte d’autonomie.

Un réseau domestique plus performant avec le WiFi câblé

À l’heure du télétravail et du streaming généralisé, la qualité du réseau internet domestique est devenue un enjeu central. La rénovation électrique s’adapte à ces besoins avec l’essor du WiFi câblé.

Cette technologie, qui s’appuie sur un réseau interne filaire via des prises Ethernet murales, garantit un débit stable et maximal dans chaque pièce, sans interférences ni conflits d’usage. De quoi profiter pleinement d’un abonnement fibre dans un logement où chaque appareil est connecté.

Des installations modulaires et évolutives

Enfin, la modularité transforme la manière de concevoir et de faire évoluer une installation électrique. Tableaux pré-câblés, interrupteurs sans fil, modules ajoutables : ces solutions offrent une souplesse inédite, permettant aux occupants d’adapter leur installation sans engager de gros travaux.

Plus pratiques à entretenir, elles répondent aussi à un besoin croissant de flexibilité dans des logements où les usages évoluent rapidement.

Par Jérémy Leduc