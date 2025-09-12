ConnexionS'abonner
Cyrille Mounier nommé délégué général du SNFA

Nomination
Publié le 12 septembre 2025
Le Syndicat National de la Construction des Fenêtres, Façades et Activités Associées (SNFA) a annoncé la nomination de Cyrille Mounier au poste de délégué général. Il succède à Sandra Bertin, qui vient de quitter ses fonctions.
© SNFA - Cyrille Mounier
Le SNFA, organisation professionnelle représentant les concepteurs, fabricants et installateurs spécialisés dans les menuiseries extérieures en aluminium, voit en cette nomination une opportunité de renforcer son rôle dans un secteur en pleine mutation.

 

Un expert reconnu de la filière aluminium

 

Âgé de 41 ans, Cyrille Mounier est diplômé d’un double master en stratégie d’entreprise (Institut National Polytechnique et ESC Toulouse). Après une carrière marquée par des responsabilités chez Somfy, EDF R&D et ADIT, il a dirigé pendnt 12 ans la fédération Aluminium France, avant de prendre également la tête du Groupement des Fileurs d’Aluminium (GFA).

Son parcours lui a permis de développer une expertise solide et de structurer la filière aluminium pour la positionner au cœur des priorités industrielles et environnementales de l’État.

Dans ses nouvelles fonctions, il entend fédérer les acteurs de la profession autour des enjeux liés à la construction durable et à la réhabilitation. « La menuiserie aluminium représente aujourd’hui une solution incontournable pour des constructions durables et vertueuses, grâce à ses capacités de recyclage infini et à ses performances environnementales et techniques », souligne-t-il, affirmant sa volonté de bâtir un avenir commun avec l’ensemble des adhérents du SNFA.

De son côté, Dominique Thomasson, Président du syndicat, salue l’arrivée de Cyrille Mounier : « Son expertise est un atout majeur pour accompagner notre filière dans les défis de transition actuels et à venir. Notre ambition est de promouvoir et défendre les usages de l’aluminium dans toutes ses applications, en mettant en avant ses qualités techniques et environnementales ».

 

Par Marie Gérald

