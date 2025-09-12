Le baromètre DLR du T2 2025 souligne une activité contrastée : la location progresse, mais la distribution et la manutention reculent nettement sur un an. Le tout dans un contexte macroéconomique incertain.

Le deuxième trimestre 2025 des entreprises de la fédération DLR a été marquée par une activité « contrastée selon les métiers », selon le dernier baromètre réalisé par Asterès.

Pour rappel, « l’économie française a fait preuve de résilience (+0,3%) dans un contexte marqué par des instabilités. La croissance annuelle, attendue à +0,6%, reste inférieure à son potentiel et peine à se diffuser à l’ensemble des secteurs. L’inflation, retombée à +0,9 % en août, apporte un léger regain de pouvoir d’achat aux ménages », lit-on dans la note de synthèse.

Une conjoncture macroéconomique incertaine

Gare toutefois à la pause dans le cycle d’assouplissement monétaire de la Banque centrale européenne. L’incertitude, liée aux droits de douane américains, devrait maintenir ce statu quo.

Sans compter un secteur du bâtiment à tâtons, entre reprise fragile de la construction et une reprise tendue de MaPrimeRénov’, aussi bien pour les rénovations globales que mono-gestes.

Pour la fédération, «l’assouplissement des critères bancaires pourraient dégeler l’investissement productif et stimuler les carnets de commandes, surtout si les dispositifs publics en faveur de la rénovation énergétique sont reconduits ».

Un contexte global pouvant rebattre les cartes côté distributeurs, loueurs et réparateurs de matériels de bâtiment, de travaux publics et de manutention.

D'autant que « plusieurs freins persistent — fragilité du BTP, concurrence internationale — et imposent aux entreprises de renforcer leur agilité : optimiser la gestion des stocks, diversifier les sources d’approvisionnement et accélérer la transition numérique pour sécuriser marges et parts de marché dans un environnement toujours volatil », abonde la fédération DLR.

+0,8 % dans la location sur un an, contre -18,1 % dans la distribution

En attendant, la location demeure solide, progressant de 6,9 % sur un trimestre et se stabilisant à 0,8 % sur un an. Face au contexte précédemment mentionné, les entreprises tendent entre autres à diversifier leurs activités (location, maintenance, reconditionnement), afin de « préserver leurs marges ».

Côté distribution, les chiffres plongent de 17,2 % du T1 2025 au T2 2025, voire de 18,1 % sur un an. Ce segment souffre à la fois d’une baisse des ventes de matériels neufs (-27 %) comme d’occasion (-5 %), compte tenu de la concurrence asiatique.

« Certains distributeurs tentent de compenser en accentuant leurs activités de location, notamment de courte durée, de maintenance et en développant l’offre circulaire (reconditionnement, pièces détachées) », analyse la fédération DLR.

Malgré un rebond de 21 % au T2 2025, la manutention dévisse quand même de 7,9 % sur un an.

Par Virginie Kroun

