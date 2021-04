CRÉATEUR DE VISIBILITÉ POUR LES ENTREPRISES, COLLECTIVITÉS ET ASSOCIATIONS

DOUBLET accompagne les marques commerciales, sportives et territoriales, dans l'optimisation de leur visibilité, avec des supports de communication innovants et impactants, que ce soit dans les points de vente, lors d'événements sportifs ou dans tout lieu qui accueille le public.

Nous commercialisons des offres packagées à travers notre site de ventes en ligne et nos différents catalogues. Et nous accompagnons les marques sur des projets complexes et sur-mesure afin de booster leur impact visuel grâce à des supports de communication.



UNE SOCIÉTÉ FRANÇAISE QUI RAYONNE À L’INTERNATIONAL

La société spécialisée dans les ornements religieux créée en 1832 dans le nord de la France a été rachetée par la famille Doublet qui a fait évoluer le métier vers la fabrication de drapeaux. L’entreprise est rapidement devenue leader dans ce domaine avant d’élargir son offre à ses savoir-faire actuels, y compris l’impression numérique et sérigraphique, la confection textile, la mécano-soudure et plus récemment l’affichage dynamique. Ces métiers clés sont complétés par une large gamme de services complémentaires tels qu’un bureau d’études, un studio design et un service pose.

Dans les années 1980s, DOUBLET commence son développement international et compte aujourd’hui 300 salariés entre son siège social à Avelin dans le nord de la France et ses quatre filiales :

Allemagne

Espagne

Etats-Unis

Portugal

En 2009, Gaëlle, Agathe et Jean-Bernard Doublet rachètent le Groupe DOUBLET et forment ensemble un Directoire complémentaire. Fort de presque 190 ans d’expertise, DOUBLET accompagne 20 000 clients fidèles avec son offre produits et projets pour optimiser la visibilité des marques territoriales, commerciales et sportives dans tout lieu qui accueille du public.



Le savoir-faire de DOUBLET :