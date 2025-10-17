DRUTEX - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « DRUTEX », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

DRUTEX : Fabricant leader des fenêtres verticales en Europe.

DRUTEX S.A. avec son potentiel de production lui permettant de fabriquer jusqu’à 7000 fenêtres par jour, est le fabricant leader en Europe. Son offre, outre les menuiseries en PVC, comprend également les fenêtres et les portes en bois et en aluminium ainsi que les murs-rideaux en aluminium, les jardins d’hiver, les portes coupe-feu et les volets roulants et brises soleil orientables.

DRUTEX fabrique ses fenêtres de A à Z. L’entreprise possède sa propre unité de recherche et de développement, son bureau de construction et son laboratoire de recherche. DRUTEX fabrique lui-même les profils de qualité supérieure pour portes et pour fenêtres de classe A (uniquement à partir de la matière première non recyclée) et les vitrages. Outre les menuiseries en PVC, son offre comprend également les volets roulants, les fenêtres et les portes en bois et en aluminium, les murs-rideaux en aluminium, les jardins d’hiver.

DRUTEX possède un réseau composé de plus de 4500 partenaires commerciaux dans le monde entier. En dehors de l’Europe, l’entreprise vend ses produits p. ex. aux États-Unis, au Mexique, en Australie ou au Proche-Orient. Plus de 80% de la production part à l’export. Les produits DRUTEX ont obtenu de nombreux certificats, attestations et agréments techniques, attribués par des institutions de certification renommées du monde entier.

Depuis toujours DRUTEX a misé sur l’indépendance, la souplesse et l’efficacité d’action. Il lui est ainsi possible de proposer aujourd’hui les délais de réalisation et de livraison des commandes les plus courts sur le marché – même en 7 jours partout en Europe, ce qui constitue un évènement parmi les fabricants mondiaux des menuiseries. Nous disposons d’une flotte moderne de transport, composée de ca. 450 véhicules.

Le savoir-faire de DRUTEX :