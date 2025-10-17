Pour obtenir une information de la part de la marque « DuPont Sustainable Solutions », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Avec plus de 700 professionnels dans 40 pays, nous sommes un partenaire de confiance avec un expérience éprouvée en conseil opérationnel. Nous nous engageons à aider nos clients à protéger leurs employés et actifs, à améliorer l’efficacité de leurs opérations, à innover plus rapidement et à augmenter les compétences de leurs employés pour relever les défis toujours changeants du monde du travail.

Nous travaillons en partenariat avec nos clients pour développer et mettre en place des solutions qui améliorent leurs opérations au niveau technique, comportemental et culturel, et pour établir un cadre pour tirer le meilleur profit de leurs actifs, atténuer les risques et innover continuellement. Nos solutions sont renforcées par l’analyse de données, les nouvelles technologies et un accent sur l’innovation.

DuPont Sustainable Solutions a conseillé des entreprises leader dans l’industrie au niveau mondial pour améliorer leurs opérations et sécurité sur le lieu de travail depuis plus de 50 ans. Nous avons également été nommés meilleur cabinet de conseil en HSE par Verdantix, cabinet de recherche indépendant.

Alors que d'autres consultants peuvent se concentrer uniquement sur les éléments techniques de l'amélioration opérationnelle, ces démarches donnent souvent des résultats à court terme. Chez DSS, nous adoptons une approche intégrée holistique pour assurer que le changement ne soit pas seulement durable, mais qu'il s'améliore également pour les années à venir.

DuPont Sustainable Solutions dispose d’une expertise dans les domaines :