DYO BOYA FABRIKALARI SAN.TIC.AS - Batiweb

En tant que DYO, notre histoire commence avec «l'Institution Durmuş Yaşar», qui a été ouverte à Izmir Stripçiler Bazaar en 1927. Nous sommes fiers d'être le pionnier de l'industrie, avec la première usine de peinture de Turquie ouverte en 1954 par Durmuş Yaşar et ses fils Selçuk Yaşar et Selman Yaşar, qui a commencé en 1941 dans ce petit magasin.

Pour nous, la peinture est une grande passion. Nos "Peintures Décoratives" qui colorent les murs de nos espaces de vie assurent également la protection de ces surfaces pendant des années. Nos "peintures industrielles" développées pour toutes sortes de domaines, des produits blancs dans nos maisons aux navires en mer, des lignes sur les routes que nous traversons aux équipements dans les installations de production, augmentent la durabilité de ces surfaces contre tous conditions extérieures. En raison de cette valeur que nous ajoutons, nous sommes fiers du secteur dans lequel nous sommes et du travail que nous faisons.

Tout en répondant aux besoins de peinture dans toutes les régions de notre pays, nous contribuons également au développement de notre industrie. Nous développons en permanence nos peintures de spécialités, qui nécessitent chacune une expertise, pour les secteurs du bâtiment, de l'ameublement, de la défense, de l'automobile, du maritime et de l'énergie. Nous ajoutons de la valeur à tous nos secteurs avec nos productions de spécialité telles que les isolants et les résines polyester insaturées, ainsi que nos colorants spéciaux tels que DYO Transocean, DYO Toz, DYO Protective. Nous sommes fiers d'être la seule entreprise en Turquie à produire dans tous les sous-segments de l'industrie de la peinture.

Le savoir-faire de DYO :