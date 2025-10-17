Améliorer le rendement énergétique des constructions sans impacter la superficie habitable est le challenge que doit relever l’industrie du bâtiment aujourd’hui.



Pour répondre à ces impératifs, EASYTHERM, mariage du bloc béton et de l’ardoise expansée, apporte à vos murs une grande performance thermique tout en conservant les performances et la fiabilité qui ont fait du bloc béton le leader des systèmes constructifs et le mur de référence.



Mais, pour s’imposer comme une solution d’avenir, EASYTHERM devait, en plus de ses performances thermiques adopter les techniques de poses les plus modernes, les plus rapides, tout en limitant au maximum ses nuisances.



Venez découvrir ce qui fait d’EASYTHERM un produit qui répondra aux impératifs thermiques de vos clients tout en vous offrant une nouvelle dimension technique.



LES AVANTAGES DU SYSTÈME CONSTRUCTIF EASYTHERM :

A base d'ardoise expansée

R=1.44 m².k/W

Support d'enduit de type RT3 en monocouche

Poids du bloc standard = 16kg (25cm de haut), 12,5kg (20cm de haut)

Pose collée

Peu de déchets grâce aux modules

Forte performance mécanique (L40/L60)

ÉLÉMENTS TECHNIQUES : PERFORMANCE THERMIQUE



EASYTHERM n’a pas été conçu au hasard. Un ensemble de parties prenantes dans les métiers du bâtiment ont été consultés pour réaliser un produit à la fois thermique mais également facilitateur.

Maçons, architectes et bureaux d’études thermiques nous ont appuyé pour réaliser un produit thermiquement performant et facile à mettre en œuvre.

Afin d’apporter toutes les garanties nécessaires à un produit novateur, l’ensemble du développement à été réalisé avec l’aide du laboratoire d’études thermique de l’université de Cergy Pontoise et revalidé par le CERIB.



LA LOGIQUE MODULAIRE : CONSTRUIRE ÉCOLOGIQUE



Le bon déchet est celui qu’on ne produit pas.

Produire un déchet sur un chantier représente un triple coût :

Avant d’être un déchet, le produit à été financé par le client

Il faut payer pour éliminer le rebut

L’environnement doit l’absorber avec toujours un impact

Un système constructif moderne se doit donc de limiter la production de déchet tant dans les phases de productions que dans les phases d’utilisation des produits.

Les modules EASYTHERM de 15, 20 et 30 cm vous permettent d’éviter les découpes sur chantier. Gain de temps considérable, ils limitent également votre production de déchets.

Utiliser l’ensemble de la gamme EASYTHERM, c’est un chantier plus rapide et plus propre, une véritable vitrine technologique pour votre chantier.



POSE COLLÉE, AVANTAGES ET MÉTHODOLOGIE EASYTHERM



Se tourner vers la pose collée répond pour EASYTHERM à une double logique à la fois thermique mais également de confort. En effet, la pose collée améliore de plus de 25 % les performances d’un bloc thermique. Mais la pose collé vous permet également de réaliser vos ouvrages 30 % plus rapidement avec trois fois moins de fatigue !

Enlevez de vos opérations courantes la manipulation du sable et du ciment. Éliminez la bétonnière et remplacez-la par un simple malaxeur à colle.



Nuisance sonore et poussière sont parties, remplacées par seulement 2.5 kg de colle au m². Autant d’énergie humaine économisée et consacrée à l’avancement du chantier.

Réaliser un chantier en pose collée implique d’apporter un soin particulier à la bande d’arase du mur. Il s’agit de commencer celle-ci par le point le plus haut puis d’assurer un niveau de grande qualité.



L’encollage du bloc se fait à partir du rouleau spécifique. Les colles EASYTHERM sont spécifiquement étudiées pour avoir une grande durée d’utilisation, de façon à encoller plusieurs mètres en une seule opération.



Le savoir-faire d’EASYTHERM :