EBIR - Batiweb

Nos produits et services rassemblent l'expérience de 25 ans d'étude et de développement d'éclairage de salle de bain.

Une équipe humaine qui trouve chaque jour satisfaction dans son travail et dont l'entreprise est fière.

Avec son leadership dans l'éclairage de salle de bain sur le marché espagnol, EBIR a consolidé sa présence au niveau international, représentant plus de 50% de son chiffre d'affaires total.

La philosophie de notre entreprise est basée sur la passion et la rigueur comme moteur d'une équipe avec un objectif commun.

La recherche de l'excellence dans tous les domaines de notre organisation vise à développer le luminaire de salle de bain parfait, celui qui, à tous points de vue, satisfait la demande de nos clients.

Plus de 80% de nos clients travaillent avec nous depuis plus de 5 ans, ce qui garantit non seulement notre produit mais aussi notre service.

Notre Bureau d'Etudes travaille à façonner nos luminaires avec les dernières innovations technologiques et esthétiques au service de nos clients.

Après des années d'étude de la lumière et de son utilisation, nous concevons des produits pour vous fournir l'intensité et la quantité de lumière idéales pour vos tâches devant le miroir.