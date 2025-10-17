EDILFIBRO - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « EDILFIBRO », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

EDILFIBRO conçoit et produit plaques profilées et accessoires en matériaux composite fibres-ciment, ainsi que plusieurs gammes de plaques en acier prélaqué, aluminium et aluzinc, pour couvertures dans les domaines tertiaire, industriel, agricoles et résidentiel.

Fondée en 1963, EDILFIBRO a devancé les temps par ses premières productions de plaques profilées en fibres-ciment sans amiante PVA, lancées au milieu des années 80. Le potentiel de fabrication, ainsi que l’ensemble de l’activité EDILFIBRO ont été accrus au cours des décennies.

L’usine est située en Lombardie, entre Milan et Turin, à la croisée des principaux axes routiers et ferroviaires reliant la région au nord de l’Europe.

Plus de 150 millions de m² de matériaux en fibre-ciment sans amiante en formulation PVA EDILFIBRO ont été diffusés à ce jour, ainsi que plusieurs millions de m² de couvertures métalliques.

EDILFIBRO est présent dans le domaine des fibres-ciment depuis plus de 50 ans. Aujourd’hui elle est l’une de toutes premières sociétés dans le domaine des plaques profilées. Les gammes fibres-ciment EDILFIBRO en plaques ondulées 5 et 6 ondes et plaques support de tuiles canal sont solides et durables.

La production EDILFIBRO est basée sur des choix techniques et de matières premières de haut de gamme.

Le savoir-faire d’EDILFIBRO :