ConnexionS'abonner
Fermer

Sogelink a un nouveau CEO

Nomination
Publié le 29 août 2025
Partager : 
Fatima Berral cède sa place de CEO du groupe Sogelink à Antoine Dumurgier. Avant de rejoindre le monde du logiciel, M. Dumurgier se distingue par une carrière dans l’ingénierie aérospatiale et dans la stratégie internationale.
©LinkedIn - Antoine Dumurgier
©LinkedIn - Antoine Dumurgier

Après 12 ans au sein Sogelink – dont sept au poste de CEO -, Fatima Berral tire sa révérence. La groupe, spécialiste des solutions logicielles de la construction et des infrastructures, a désigné un remplaçant en la personne d’Antoine Dumurgier.

De l’ingénierie aérospatiale à l’édition de logiciels

 

Diplômé à la fois de l’École Polytechnique (X93), de l’Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace (ISAE-Supaero) mais aussi en droit, M. Dumurgier se distingue d’abord par une carrière dans l’ingénierie aérospatiale. En témoignent son passage à la NASA, puis à la Direction Générale de l’Armement (DGA). De 2001 à 2005, il travaille dans le cabinet de conseil en stratégie McKinsey & Company.

Sa plus longue expérience professionnelle se fait au sein du groupe Edenred. Antoine Dumurgier y travaille 14 ans, dont huit au comité exécutif. Ses missions notables : piloter des équipes transverses et la concrétisation d’acquisitions internationales.

En 2022, il devient Directeur général puis rapidement PDG de Berger-Levrault. Pour l’éditeur de logiciels, il participe à la transformation SaaS, à l’investissement sur des fonctionnalités IA et à son renforcement à l’échelle internationale. 

Dernière ambition à laquelle aspire le groupe Sogelink, notamment par la « consolidation de son leadership européen ». Ce qui a poussé à un investissement en 2023 par CVC Capital Partners, aux côtés de Keensight Capital, actionnaire « historique » et majoritaire de Sogelink.

« Accélérer l’innovation produit » via l'IA

 

« Sogelink ambitionne d’accélérer la transition vers une construction plus durable, intelligente et sûre, en proposant des solutions logicielles, cloud et mobiles dédiées au secteur des infrastructures », lit-on dans le communiqué du groupe. 

« Alors que Sogelink ouvre ce nouveau chapitre, je transmets le relais dans un esprit de continuité et avec la volonté de poursuivre mon engagement au service du groupe à travers mon rôle au sein du Comité Stratégique », évoque l’ancienne CEO, Fatima Berral.

Heureux, son remplaçant affiche une priorité, en plus de « la poursuite de la trajectoire de croissance organique déjà engagée » : « accélérer l’innovation produit en m’appuyant sur les récentes avancées en matière d’intelligence artificielle».

 

Par Virginie Kroun

Sur le même sujet


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.