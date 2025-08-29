Fatima Berral cède sa place de CEO du groupe Sogelink à Antoine Dumurgier. Avant de rejoindre le monde du logiciel, M. Dumurgier se distingue par une carrière dans l’ingénierie aérospatiale et dans la stratégie internationale.

Après 12 ans au sein Sogelink – dont sept au poste de CEO -, Fatima Berral tire sa révérence. La groupe, spécialiste des solutions logicielles de la construction et des infrastructures, a désigné un remplaçant en la personne d’Antoine Dumurgier.

De l’ingénierie aérospatiale à l’édition de logiciels

Diplômé à la fois de l’École Polytechnique (X93), de l’Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace (ISAE-Supaero) mais aussi en droit, M. Dumurgier se distingue d’abord par une carrière dans l’ingénierie aérospatiale. En témoignent son passage à la NASA, puis à la Direction Générale de l’Armement (DGA). De 2001 à 2005, il travaille dans le cabinet de conseil en stratégie McKinsey & Company.

Sa plus longue expérience professionnelle se fait au sein du groupe Edenred. Antoine Dumurgier y travaille 14 ans, dont huit au comité exécutif. Ses missions notables : piloter des équipes transverses et la concrétisation d’acquisitions internationales.

En 2022, il devient Directeur général puis rapidement PDG de Berger-Levrault. Pour l’éditeur de logiciels, il participe à la transformation SaaS, à l’investissement sur des fonctionnalités IA et à son renforcement à l’échelle internationale.

Dernière ambition à laquelle aspire le groupe Sogelink, notamment par la « consolidation de son leadership européen ». Ce qui a poussé à un investissement en 2023 par CVC Capital Partners, aux côtés de Keensight Capital, actionnaire « historique » et majoritaire de Sogelink.

« Accélérer l’innovation produit » via l'IA

« Sogelink ambitionne d’accélérer la transition vers une construction plus durable, intelligente et sûre, en proposant des solutions logicielles, cloud et mobiles dédiées au secteur des infrastructures », lit-on dans le communiqué du groupe.

« Alors que Sogelink ouvre ce nouveau chapitre, je transmets le relais dans un esprit de continuité et avec la volonté de poursuivre mon engagement au service du groupe à travers mon rôle au sein du Comité Stratégique », évoque l’ancienne CEO, Fatima Berral.

Heureux, son remplaçant affiche une priorité, en plus de « la poursuite de la trajectoire de croissance organique déjà engagée » : « accélérer l’innovation produit en m’appuyant sur les récentes avancées en matière d’intelligence artificielle».

Par Virginie Kroun