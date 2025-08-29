Les hausses de prix se poursuivent pour les travaux d’entretien-amélioration. Selon l’Insee, ils ont augmenté de 0,4 % au 2ème trimestre 2025, et de 1,2 % sur un an.

Les prix des travaux d’entretien-amélioration des bâtiments ont continué d’augmenter au deuxième trimestre 2025, selon les derniers chiffres de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Au T2 2025, ils ont augmenté de 0,4 %, après +0,5 % au premier trimestre 2025.

La hausse est de 0,5 % dans le secteur résidentiel (après +0,4 %) et de 0,3 % dans le secteur non résidentiel (après +0,7 %).

Dans le détail, les prix montent notamment de 1,2 % pour les travaux de plâtrerie (après +1,4 %), de 0,8 % pour les travaux de peinture et de vitrerie (comme au trimestre précédent), de 0,7 % pour la menuiserie (après +1,1 %) et de 0,7 % pour la couverture (après +0,5 %).

Les hausses de prix sont plus modérées pour les travaux de plomberie, installation de chauffage et de conditionnement d’air (+0,4 %), d’installation électrique (+0,2 %).

Inversement, les prix se replient pour les travaux de revêtement des sols et des murs (-0,2 %) et pour les « autres travaux d’installation» (-0,6 %).

+1,2 % sur un an

Sur un an, les hausses de prix sont plus importantes. Au global, le prix des travaux d’entretien-amélioration des bâtiments augmente de 1,2 %. Là encore, ils progressent davantage dans le non résidentiel (+14 %) que dans le résidentiel (+1,1 %).

Par segment, les prix grimpent de 4 % pour les travaux de plâtrerie et de 2,5 % pour les « autres travaux d’installation ».

Autres augmentations pour les travaux de revêtement des sols et des murs (+2 %), de menuiserie (+2 %), et de peinture et de vitrerie (+1,8 %), de plomberie, installation de chauffage et conditionnement d’air (+1,3 %), de couverture (+1,3 %), et d’installation électrique (+0,9 %).

Seul le prix des « autres travaux de construction spécialisés » diminue, avec -1 %.

Evolution du prix des travaux d'entretien-amélioration. Source : Insee

Par Claire Lemonnier