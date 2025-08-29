Travaux d’entretien-amélioration : les prix augmentent encore au T2 2025
Les prix des travaux d’entretien-amélioration des bâtiments ont continué d’augmenter au deuxième trimestre 2025, selon les derniers chiffres de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Au T2 2025, ils ont augmenté de 0,4 %, après +0,5 % au premier trimestre 2025.
La hausse est de 0,5 % dans le secteur résidentiel (après +0,4 %) et de 0,3 % dans le secteur non résidentiel (après +0,7 %).
Dans le détail, les prix montent notamment de 1,2 % pour les travaux de plâtrerie (après +1,4 %), de 0,8 % pour les travaux de peinture et de vitrerie (comme au trimestre précédent), de 0,7 % pour la menuiserie (après +1,1 %) et de 0,7 % pour la couverture (après +0,5 %).
Les hausses de prix sont plus modérées pour les travaux de plomberie, installation de chauffage et de conditionnement d’air (+0,4 %), d’installation électrique (+0,2 %).
Inversement, les prix se replient pour les travaux de revêtement des sols et des murs (-0,2 %) et pour les « autres travaux d’installation» (-0,6 %).
+1,2 % sur un an
Sur un an, les hausses de prix sont plus importantes. Au global, le prix des travaux d’entretien-amélioration des bâtiments augmente de 1,2 %. Là encore, ils progressent davantage dans le non résidentiel (+14 %) que dans le résidentiel (+1,1 %).
Par segment, les prix grimpent de 4 % pour les travaux de plâtrerie et de 2,5 % pour les « autres travaux d’installation ».
Autres augmentations pour les travaux de revêtement des sols et des murs (+2 %), de menuiserie (+2 %), et de peinture et de vitrerie (+1,8 %), de plomberie, installation de chauffage et conditionnement d’air (+1,3 %), de couverture (+1,3 %), et d’installation électrique (+0,9 %).
Seul le prix des « autres travaux de construction spécialisés » diminue, avec -1 %.
Evolution du prix des travaux d'entretien-amélioration. Source : Insee
Par Claire Lemonnier
Artisanat du bâtiment : un « effet Notre-Dame » sur l’attractivité des métiers
Un nouveau baromètre MAAF-ISM a été publié sur le paysage de l’artisanat d’art. La reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris a fait exploser le nombre d’apprentis, notamment dans le patrimoine...
Nouveau : le SAINT-LEZIN, outil multifonction pour ardoisiers
Frénéhard lance le SAINT-LEZIN, un outil breveté conçu pour répondre aux exigences des pros de l’ardoise, alliant précision, robustesse et innovation.
Coulissant 6700 Sepalumic : 5 configurations architecturales
Innovation esthétique et technique, la baie vitrée coulissante 6700 propose un éventail de configurations pour s’adapter à tous les projets.
Fixation et habillage : Louineau dévoile ses nouveautés sur Batimat
À l'occasion de l'édition 2024 du salon Batimat, le fabricant français spécialisé dans les solutions de fixation et d'habillage pour les menuiseries et murs-rideaux Louineau en a profité pour dévoiler...