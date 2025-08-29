Le géant américain des engins de chantier Caterpillar a vu son bénéfice net chuter de 19 % au deuxième trimestre 2025, pénalisé par des coûts de production alourdis par les droits de douane et une baisse des prix.

Le groupe américain Caterpillar, leader mondial des engins de chantier, publie ses résultats du deuxième trimestre 2025. Les performances ressortent en retrait et en-deçà des attentes du marché, malgré un carnet de commandes en forte progression.

Entre avril et juin, le chiffre d’affaires a reculé de 1 %, à 16,57 milliards de dollars, tandis que le bénéfice net s’établit à 2,18 milliards, contre 2,68 milliards un an plus tôt. Le consensus FactSet attendait respectivement 16,30 milliards et 2,27 milliards. Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, le bénéfice atteint 4,72 dollars, en retrait de 21 % sur un an (contre 4,89 dollars attendus).

L’impact des droits de douane et de la baisse des prix

Le bénéfice opérationnel a chuté de 18 % à 2,86 milliards de dollars, affecté par des coûts de production défavorables liés aux droits de douane américains sur l’acier et l’aluminium. Ces mesures, instaurées sous la présidence de Donald Trump, devaient coûter à Caterpillarentre 1,3 et 1,5 milliard de dollars nets en 2025. À l'échelle du T3 2025, l'impact net était prévu à entre 400 et 500 millions. Pour comparer, il s'est établi à 250 à 300 millions d'euros au T2 2025.

Annoncées début août, ces répercussions ont été depuis revues, à la lumière de « plusieurs clarifications supplémentaires et de nouveaux droits de douane », indique le groupe dans un document, déposé auprès du gendarme américain de la Bourse (SEC). Ces conditions seront appliquées dès le 31 août et ainsi, Caterpillar s’attend à un impact net de 1,5 à 1,8 milliard d’euros sur l'année, dont 500/600 millions de dollars au troisième trimestre.

La marge opérationnelle à données comparables devrait par conséquent tomber « dans le bas de la fourchette » de l’objectif annoncé au T4 2023. Durant cette période, Caterpillar voulait atteindre une marge de 10 % à 14 % pour un CA de 42 milliards de dollars, voire de 18 % à 22 % pour un chiffre d'affaires de 72 milliards. 17,6 % ont été réalisés au T2 2025.

Rappelons que 64,8 milliards de CA ont été dégagés en 2024, et un niveau « légèrement supérieur » est envisagé en 2025.

Commandes solides et perspectives modérées pour 2025

La baisse des prix a également pesé, à hauteur de 414 millions de dollars, partiellement compensée par la hausse des volumes de ventes (+237 millions), portée par une demande soutenue en équipements de chantiers et dans l’énergie.

Malgré ce contexte, le groupe reste confiant. « Nous continuons de constater des commandes solides à travers tous nos segments grâce à une demande résiliente, soutenue par les dépenses d’infrastructures et des besoins croissants dans l’énergie », a commenté Joe Creed, nouveau dirigeant de Caterpillar.

Le carnet de commandes a progressé de 2,5 milliards de dollars sur le trimestre, et de 8,9 milliards en un an.

Par segment, seule la branche Énergie et Transports affiche une croissance (+7 %, à 7,84 milliards), tandis que les divisions Construction et Ressources industrielles reculent respectivement de 7 % et 4 %.

Pour l’ensemble de l’année, Caterpillar anticipe désormais un chiffre d’affaires et un bénéfice net légèrement supérieurs à ceux de 2024.

Par Jérémy Leduc