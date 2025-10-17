EFECTIS GROUP - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « EFECTIS GROUP », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

EFECTIS est une tierce partie indépendante en charge de l’évaluation de la performance au feu des produits, systèmes ou ouvrages.

A petite ou à grande échelle, du matériau à l’ouvrage en passant par le produit de construction, issu de 70 années d’expérience, EFECTIS est en mesure d’apprécier et de qualifier la performance feu de vos produits , systèmes ou ouvrages, quel qu’en soit le domaine (nucléaire, transport, habitation, infrastructure, tunnel, immeuble de grande hauteur, site industriel et entrepôt, bâtiment de bureaux), et quelle que soit sa performance (résistance au feu, réaction au feu, systèmes d’extinction, équipements…).

EFECTIS étend ses services reconnus à l’international d’évaluation par tierce partie.

EFECTIS recrute continuellement de nouveaux talents et de nouvelles compétences en essai au feu, modélisation des incendies, analyse et management du risque incendie. Rejoignez EFECTIS, une expertise incendie pour une grande carrière professionnelle.

Le savoir-faire d’EFECTIS :