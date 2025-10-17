EISMO - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « EISMO », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

EISMO : Le spécialiste des machines pour tous travaux de sciage, tronçonnage, usinage, fraisage et équipements de manutention pour atelier de menuiserie.

A Blotzheim depuis plus de 44 ans avec plus de 25 000 machines vendues, nous sommes les spécialistes dans le domaine du sciage et des machines pour la menuiserie aluminium. Nous commercialisons des machines pour la coupe et l'usinage de métaux ferreux (ACIER, INOX) et non ferreux (ALU, LAITON, CUIVRE) et nous couvrons pratiquement tous les besoins qui se font ressentir dans l'industrie et l'artisanat français.

L'équipe EISMO est constituée de 6 technico-commerciaux exclusifs repartis sur le territoire français et de 4 techniciens SAV. Ils s'occupent des mises en route des modèles complexes ou nouveaux et assurent le SAV de toutes nos machines déjà vendues.

Au siège, nous disposons d’un atelier de 2000 m2, d’un staff administratif pour la rédaction des offres commerciales, le suivi des commandes, la facturation et la gestion, mais également d’un staff technique qui est en mesure de répondre aux demandes spécifiques de chaque client.

Octobre 1977 fut le départ d'une belle aventure industrielle pour notre société avec la création de l'entreprise EISELE France. Celle-ci fut implantée à Blotzheim (68) en Alsace, en face de l’EuroAirport de Mulhouse-Bâle.

Pendant de nombreuses années, certaines tronçonneuses à fraise-scie ACIER EISELE ont été produites sur le site.

En juin 1996, EISELE France devient notre Holding et la société EISMO (EISELE Machines Outils) est créée.

En octobre 2022, EISELE France et EISMO fêteront déjà leurs 45 ans ...

Le savoir-faire d’EISMO :