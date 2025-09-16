kelvin démocratise la 3D pour booster la rénovation énergétique
Mis à jour le 16 septembre 2025 à 16h55
Générer une maquette 3D d’un logement à partir d’une simple adresse. C’est l'objectif dévoilé par la startup kelvin. Une innovation qui pourrait bien changer la manière dont les professionnels de la rénovation énergétique conçoivent et présentent leurs projets.
Jusqu’ici, obtenir un modèle numérique nécessitait relevés manuels ou logiciels complexes, souvent coûteux et hors de portée pour de nombreux acteurs. Désormais, quelques clics pourrait suffir à visualiser volumes, orientation et contraintes d’un bâtiment, sans se déplacer.
« C’est une combinaison inédite de technologies. Nos clients peuvent explorer la configuration d’un logement comme s’ils y étaient – avant même la première visite », explique Clémentine Lalande, cofondatrice et directrice générale de kelvin.
Un levier commercial pour les professionnels
Au-delà du gain de temps, kelvin mise sur un argument décisif : la capacité à convaincre les particuliers. Montrer un projet en 3D, c’est offrir une vision immédiate et rassurante.
« En montrant directement les surfaces et les possibilités d’isolation dans un modèle 3D, la discussion change complètement. C’est clair, concret, et oui… ça bluffe ! », témoigne un utilisateur.
Chaque simulation donne lieu à un rapport illustré détaillant les scénarios de travaux et les aides financières disponibles. Un outil clé pour fluidifier la relation entre professionnels et clients, et accélérer les décisions.
Une jeune pousse en pleine croissance
Fondée en 2023 par Clémentine Lalande, Guillaume Sempé et Pierre Joly, la startup avait levé 5 millions d’euros en 2024 pour développer ses solutions basées sur l’intelligence artificielle. Sa mission : rendre la rénovation énergétique plus accessible et plus attractive.
Avec cette nouvelle brique, kelvin entend imposer la 3D comme un standard du secteur, là où elle restait jusqu’ici un luxe technique réservé aux spécialistes.
Par Marie Gérald
