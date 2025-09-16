ConnexionS'abonner
EuroSkills 2025 : le pôle BTP offre neuf médailles à la France

Évènement du bâtiment
Par Marie Gérald
Publié le 16 septembre 2025
Mis à jour le 16 septembre 2025 à 17h01
L’EuroSkills 2025 a tourné à l’avantage de l’équipe de France des métiers. Organisée du 9 au 13 septembre au Danemark, la compétition européenne a réuni plus de 600 jeunes venus de 32 pays.
©CCCA-BTP
©CCCA-BTP

Du 9 au 13 septembre, la ville de Herning, au Danemark, a accueilli la 9ème édition d’EuroSkills, la compétition européenne des métiers.

Cette année, l’équipe de France des métiers a réalisé une performance exceptionnelle avec 27 médailles remportées, dont neuf pour le seul pôle construction. 

 

Un podium largement dominé par la France

 

Avec dix métiers représentés dans le pôle construction – de la menuiserie à la plomberie, en passant par la charpente ou la maçonnerie – la délégation française s’est distinguée. Sur les dix jeunes engagés, sept ont été médaillés.

Le détail des distinctions :

  • Or : Servane Boucard, 19 ans (menuiserie, Pays de la Loire)
  • Argent : Roméo Sanchis, 23 ans (carrelage, Nouvelle-Aquitaine) ; Malo Angebault, 20 ans (ébénisterie, Pays de la Loire)
  • Bronze : Timothé Josseaume, 21 ans (charpente, Pays de la Loire) ; Jeyson Kuc, 21 ans (maçonnerie, Occitanie) ; Noah Merton, 22 ans (plâtrerie et construction sèche, Occitanie) ; Samuel Sommer, 22 ans (plomberie et chauffage, Grand Est)
  • Médailles d’excellence : Lou-Ann Pierre, 22 ans (installation électrique, Île-de-France) ; Sarah Levasseur, 22 ans (peinture et décoration, Normandie).

Avec ce résultat, la France décroche la première place du classement général, devant l’Allemagne et l’Autriche.

 

La stratégie « 1, 2, 3… podium » porte ses fruits

 

Derrière ce succès, un dispositif pensé pour maximiser les chances des jeunes compétiteurs : « 1, 2, 3… podium », lancé en 2024 par le CCCA-BTP et WorldSkills France. Ce programme d’accompagnement intensif a permis aux apprentis du BTP d’arriver préparés, techniquement et mentalement, à ce rendez-vous européen.

« Nos neuf jeunes champions européens du pôle construction ont démontré leur talent, leur professionnalisme et les compétences exceptionnelles dont ils disposent pour pratiquer leur métier », a salué Ludovick Lefebvre, président du CCCA-BTP. 

Il insiste sur une vitrine précieuse pour l’apprentissage, qu’il décrit comme « une voie de formation d’excellence, qui conduit vers la réussite et qui donne à nos jeunes de réelles perspectives ».

La France a aussi remporté le prix Jos de Goey Best in Europe, décerné à Loris Cubizolles, médaillé d’or en fraisage (procédé d'usinage soustractif qui utilise une vaste gamme de machines-outils pour découper avec précision différents matériaux).

Prochain rendez-vous en 2027 : les EuroSkills se dérouleront en Allemagne et au Luxembourg. 

 

