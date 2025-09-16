Alors que les bailleurs sociaux se sont engagés à créer 100 000 nouveaux logements sociaux par an, l’Union sociale pour l’habitat (USH) estime que cet objectif devrait être atteint dès 2025.

Il y a une semaine, la Banque des Territoires alertait sur le dilemme pour les bailleurs sociaux entre construction de nouveaux logements et rénovation du parc existant, faute de moyens suffisants pour concilier les deux.

Quelques jours plus tard, l’Union Sociale pour l’Habitat (USH) a assuré que les bailleurs sociaux étaient « en bonne voie pour engager la production de 100 000 logements sociaux en 2025 », avec déjà 99 500 « intentions de programmation » pour 2025 (hors Outre-Mer).

Pour rappel, en février dernier, le mouvement HLM et le ministère du Logement avaient signé un accord visant à assurer la création de 100 000 nouveaux logements sociaux par an.

Une hausse des besoins en logements sociaux

Toutefois, l’USH estime que 110 000 nouveaux logements sociaux par an seraient nécessaires, notamment dans un contexte de chute de la construction de logements neufs par les promoteurs privés et de tensions sur le marché locatif.

Augmenter cette production est d’autant plus urgente que le nombre de demandes de logement social ne cesse de croître, avec 2,87 millions de ménages en attente à fin juin 2025.

Ainsi, selon l’USH, en 2024, 85 000 logements sociaux avaient été créés, mais seule une demande de logement social sur sept aurait été satisfaite.

En avril, l’Autorité nationale de contrôle du logement social (Ancols) estimait pour sa part à 9,4 % le taux de demandes satisfaites la même année.

Emmanuelle Cosse, présidente de l’USH, note par ailleurs une « accélération de l’évolution de la demande », avec « 100 000 nouvelles demandes en un semestre » contre « 100 000 nouveaux demandeurs en un an » auparavant.

Elle précise que ces demandes en hausse concernent tout le territoire, sans distinction de zones tendues ou non tendues.

Par Claire Lemonnier