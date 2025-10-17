Pour obtenir une information de la part de la marque « ELCO France », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

ELCO, présent sur le marché français depuis plusieurs décennies, propose à ses clients des solutions de chauffage innovantes, alliées à un conseil exhaustif, des produits de qualité éprouvée, des systèmes intégrés et des prestations de service adaptées aux besoins de ses partenaires et clients.

ELCO offre une large gamme de produits permettant de répondre aux attentes des clients en matière de confort, d’efficience et de qualité de vie.

Faisant partie intégrante du groupe Ariston Thermo Group (voir rubrique dédiée), ELCO en est la branche spécialisée pour les solutions collectives et tertiaires en chauffage, eau chaude sanitaire et énergies renouvelables.

En outre, elle est génétiquement rattachée aux valeurs du groupe en terme d’innovation, de qualité des produits et services proposées et bénéficie en autres des infrastructures logistique et administratives ainsi que de son expérience et notoriété acquises au fil des années sur le marché français à travers notamment de grandes marques membres de ce même groupe telles que Chaffoteaux, Cuenod, Styx et Ariston.

Le savoir-faire ELCO réside essentiellement dans sa capacité à proposer la solution adaptée à chaque type de projet de chaufferie en disposant d’une large gamme de produits regroupés en 3 familles principales :