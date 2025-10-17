ELEGIA Formation
75015 Paris
France
ELEGIA c'est 30 ans d'expérience comme Business Partner des responsables formation. Notre société est aussi un acteur incontournable pour les métiers des RH et le développement des soft skills.
Reconnu pour la profondeur de nos gammes de formations en droit et finance, ELEGIA Formation est le 3ème organisme reconnu par plus de 40 000 praticiens.
Nous accompagnons activement les entreprises et les grandes administrations et notre ambition est de rendre les apprenants directement opérationnels après leur formation.
ELAGIA en chiffre :
- 13M€ de chiffre d'affaires
- 45 collaborateurs
- 300 formateurs
- 60 certificats et diplômes
- 2300 sessions de formation par an
- 630 formations au catalogue
- 80 conférences d'actualités par an
- 17085 participants par an
Le savoir-faire d’ELAGIA :
DROIT SOCIAL - RESSOURCES HUMAINES
- Droit du travail
- Relations sociales
- Qualité de vie au travail
- RH - Ressources humaines
- Paie et administration des RH
- Gestion de la formation
- CSE - Comité Social et Economique
QSE
- Qualité
- Santé – Sécurité
- Environnement - Développement durable
- Services généraux - Environnement de travail
DROIT & FINANCE
- Droit des affaires et des sociétés
- Compliance, gestion et prévention des risques
- Achats-Marchés publics
- Comptabilité
- Gestion – Finance
- Fiscalité
SECTEURS
- Immobilier
- Urbanisme – Construction
- Action sociale
- Assistant(e)s
PERFORMANCE INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE
- Management
- Management de projet
- Développement personnel
- Relation client
- Commercial