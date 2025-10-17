Pour obtenir une information de la part de la marque « ELEGIA Formation », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

ELEGIA c'est 30 ans d'expérience comme Business Partner des responsables formation. Notre société est aussi un acteur incontournable pour les métiers des RH et le développement des soft skills.

Reconnu pour la profondeur de nos gammes de formations en droit et finance, ELEGIA Formation est le 3ème organisme reconnu par plus de 40 000 praticiens.

Nous accompagnons activement les entreprises et les grandes administrations et notre ambition est de rendre les apprenants directement opérationnels après leur formation.

ELAGIA en chiffre :

13M€ de chiffre d'affaires

45 collaborateurs

300 formateurs

60 certificats et diplômes

2300 sessions de formation par an

630 formations au catalogue

80 conférences d'actualités par an

17085 participants par an

Le savoir-faire d’ELAGIA :

DROIT SOCIAL - RESSOURCES HUMAINES

Droit du travail

Relations sociales

Qualité de vie au travail

RH - Ressources humaines

Paie et administration des RH

Gestion de la formation

CSE - Comité Social et Economique

QSE

Qualité

Santé – Sécurité

Environnement - Développement durable

Services généraux - Environnement de travail

DROIT & FINANCE

Droit des affaires et des sociétés

Compliance, gestion et prévention des risques

Achats-Marchés publics

Comptabilité

Gestion – Finance

Fiscalité

SECTEURS

Immobilier

Urbanisme – Construction

Action sociale

Assistant(e)s

PERFORMANCE INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE