ELVAL COLOUR - Batiweb

ELVAL COLOUR

St. Thomas Plant & Offices 3rd km Inofyta Peripheral Rd.,
32011 Saint Thomas, Viotia,
Grèce
ELVAL COLOUR : Leader dans les produits aluminium laqués

Les produits ELVAL COLOUR, etalbond®, ENFTM et orofe®, peuvent être revêtus de n'importe quelle couleur avec des revêtements fonctionnels spéciaux, agraphon® et arypon®, chacun ayant une contribution inestimable à la conception durable de bâtiments écologiques.
 
L'enveloppe durable du bâtiment se traduit par une réduction significative de la consommation d'énergie primaire d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'entretien, tout en contribuant à améliorer l'apparence et la longévité de la façade, du toit et de l'enveloppe du bâtiment en général.

Chez ELVAL COLOUR, nous avons développé une série de produits qui se sont engagés à améliorer la performance environnementale des bâtiments, à accroître la durabilité des façades et des toitures des bâtiments et à réduire leur impact sur l'environnement en étant entièrement recyclables à chaque étape de la production et à la fin de leur vie aussi.
 
Avec plus de 40 ans d'expérience dans le laquage d'aluminium et la correspondance des couleurs, nous pouvons vous fournir des conseils fiables dans la spécification et la sélection des produits pour répondre aux besoins du projet ou de l'application que vous entreprenez.
 
Notre personnel est dédié à voir chaque étape du processus, de la production à la livraison complète, et prêt à contribuer à la réalisation de toute vision architecturale.
 
Nos produits sont disponibles avec plusieurs surfaces fonctionnelles qui contribuent à la résistance aux rayures, aux performances supérieures aux intempéries, faciles à nettoyer, anti-graffiti, texturés et sont disponibles dans de nombreuses nuances pour correspondre à votre créativité et votre imagination. Ils sont idéaux pour les projets neufs et de rénovation.

Le savoir-faire d’ELVAL COLOUR :

  • Façade
  • Identité et signalisation d'entreprise
  • Toiture
  • Gouttières
  • Volets roulants
  • Ondulée
  • Systèmes de revêtement
  • Systèmes de support de façades ventilées
