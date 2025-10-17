EMMEGI - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « EMMEGI », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

EMMEGI propose à ses clients un système intégré de solutions, de connaissances et de technologies.

L'histoire d'EMMEGI commence en 1970, à Limidi di Soliera (province de Modène, Italie), où se trouve toujours son siège principal. L'entreprise fondée par Giuseppe Caiumi est, depuis plus de 50 ans, un leader international dans le projet, la fabrication et la commercialisation de systèmes pour l'usinage de profilés en aluminium, alliages légers, PVC et acier.

Nos principaux atouts sont un effort d'innovation constant, la qualité optimale des produits, des solutions logistiques avancées et un savoir-faire commercial de haut niveau. Nous sommes aujourd'hui des partenaires reconnus dans le conseil de processus.

Ces dernières années, EMMEGI est passée de la taille d'une petite entreprise locale à celle d'une multinationale. Elle a consolidé son succès grâce à sa passion du métier, à la fiabilité de ses produits et aux valeurs qui guident son action et ses décisions.

Progresser dans l'entreprise signifie acquérir des compétences spécifiques et développer des capacités précises. Et valoriser ses talents.

Des professionnels sérieux, compétents, expérimentés et passionnés.

Le savoir-faire d’EMMEGI :