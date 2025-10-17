Pour obtenir une information de la part de la marque « ESPACE DIRECT », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

ESPACE DIRECT, acteur de votre prospection commerciale b2b.

Notre métier est de mettre en relation les entreprises du btob avec leurs futurs acheteurs.

Chaque année, nous générons 110 000 leads pour accompagner la prospection commerciale b2b de nos clients. Nous sommes centrés sur le client, réactifs, fiables et passionnés.

Comprendre et conseiller en b2b

Issus de différents secteurs d’activité, nos clients font face à des problématiques spécifiques. C’est pourquoi nous sommes particulièrement à l’écoute de leurs besoins : de la parfaite compréhension de leur marché dépend la réussite de nos opérations de prospection digitale.

Pour faciliter les échanges et gagner en réactivité, chaque client communique avec un interlocuteur unique. Ce conseiller est force de proposition et élabore un plan de prospection commerciale adapté à chaque situation.

Booster la prospection commerciale b2b de nos clients

L’équipe d’ESPACE DIRECT est constituée de passionnés du marketing btob, experts en campagne emailing et en génération de leads. Depuis 23 ans, nous soutenons la prospection commerciale b to b de nos clients et nous sommes guidés par un seul objectif : leur satisfaction.

Nous faisons de l’email marketing un moyen de prospection à l’efficacité sans égal. Création d’un email de prospection (email responsive) et de sa landing page, conception et segmentation du fichier de prospection, diffusion, web tracking, gestion des leads : nous prenons en charge votre campagne de A à Z !

Offrir le meilleur de la data pour générer un maximum d’opportunités d’affaires

Pour être performant, un fichier prospect doit être constitué de data vérifiées régulièrement. C’est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour maintenir la qualité de notre base de données btob : dédoublonnage, siretisation, vérification de la norme postale,…

Avec 2,5 millions d’adresses emails qualifiées de dirigeants et de cadres opérationnels, ESPACE DIRECT possède le meilleur de la data b2b et met ses contacts emails et postaux à votre disposition (location de fichier, achat de fichier).

Le savoir-faire d’ESPACE DIRECT :

L’email commercial : notre savoir-faire historique

L’emailing btob est incontestablement l’outil de génération de leads le plus efficace du marché. Qu’il s’agisse d’établir une première relation commerciale ou de fidéliser vos clients, l’emailing est une valeur sûre.

ESPACE DIRECT prend en charge vos campagnes de A à Z : création sur mesure de votre email responsive, plan fichier btob ciblé et conforme, diffusion, vérification et enrichissement de vos leads.

La data : notre base de données au service de votre prospection commerciale

ESPACE DIRECT met à votre disposition la plus importante base de données btob du marché avec ses 2,5 millions d’adresses emails de dirigeants et de cadres opérationnels. Ce fichier entreprises comprend les informations détaillées de chaque contact : coordonnées email, format adresse postale, téléphone, …

Le marketing automation : la synergie automatisée d’outils de prospection efficients