ESSETRE - Batiweb

ESSETRE
36016 Thiene VI
Italie
ESSETRE est l'Atelier de l'ingénierie du meuble et du bois d'aujourd'hui et de demain.
Nous étions nés en 1979 et depuis lors, nous concevons et produisons des machines à bois NC exclusives et de marque.
Nos machines sont le résultat d'années de travail directement sur le terrain. Nous avons l'habitude de travailler côte à côte avec nos clients, nous découvrons ensemble leurs difficultés et leurs besoins réels. Toujours et d'abord on observe.
C'est ce qui, associé à la créativité de nos chefs de projet, nous permet de développer non seulement de simples centres d'usinage du bois, mais surtout des solutions innovantes qui visent le maximum d'efficacité et de perfection possible.
Pour résoudre les problèmes de production des clients. C'est notre objectif.
Outre la qualité des produits et des services dans notre entreprise, nous partageons des valeurs et des convictions qui concernent également la préservation de la planète, le respect des personnes et le maintien d'un environnement idéal pour ceux qui travaillent avec nous.
Nous parlons de notre entreprise, mais… aussi de la vôtre.
C'est l'Industrie 5.0. L'être humain et ses exigences naturelles, à nouveau sous les projecteurs. L'être humain et ses exigences naturelles, à nouveau sous les projecteurs.
Cela nous permet d'être vraiment spéciaux dans les technologies, les caractéristiques et les idées, que nous améliorons pour développer et innover votre façon de traiter le bois.
Par souci de rentabilité, certes, mais aussi de qualité de vie.
Le savoir-faire d’ESSETRE :
- Techno rapide : Le centre d'usinage CN le plus rapide et le plus polyvalent pour l'usinage de poutres adapté à tous les besoins.
- Techno One : Le centre de travail solide et compact avec portique fixe pour éléments de menuiserie.
- Techno PM : Centre de travail avec portique mobile pour le traitement des poutres.
- Techno PF 2T : Centre de travail avec portique fixe pour une production élevée grâce aux deux unités de commande indépendantes à 5 axes.
- Techno PF 1250 EVO : Centre de travail NC révolutionnaire couvert par des brevets pour la construction de structures en bois, toits, poutres et murs X-LAM / CLT.
- Scie Techno : Centre d'usinage CNC rapide et flexible pour les opérations de fraisage, de perçage et de coupe sur de petites sections.
- Tour Techno EVO : Centre d'usinage CN 6 axes innovant et breveté pour usiner les poutres sur les 6 faces sans avoir besoin de les faire pivoter.
- Techno multiparois : Puissance et efficacité pour traiter les murs.
- Techno Multiwall XS : Centre d'usinage NC avec portique mobile pour l'usinage de murs à ossature, murs CLT/X-LAM et poutres courbes
- Progrès technologique : Puissant, polyvalent, précis et rapide : le nec plus ultra des centres d'usinage pour poutres et murs.
- La fusion : Nouveauté mondiale : double production dans la moitié de l'espace.
- Fusion longue : Centre d'usinage CN pour sectionner et bander les barres longitudinalement en même temps.
- Haut de puissance : Centre d'usinage NC breveté pour l'usinage de plateaux et d'étagères.
- Antéa : Centre d'usinage NC spécialement conçu pour l'usinage de portes de meubles.
- Portique : Centre d'usinage CN 5 axes conçu pour travailler le bois, les plastiques et les matériaux composites.