ESSETRE - Batiweb

ESSETRE est l'Atelier de l'ingénierie du meuble et du bois d'aujourd'hui et de demain.

Nous étions nés en 1979 et depuis lors, nous concevons et produisons des machines à bois NC exclusives et de marque.

Nos machines sont le résultat d'années de travail directement sur le terrain. Nous avons l'habitude de travailler côte à côte avec nos clients, nous découvrons ensemble leurs difficultés et leurs besoins réels. Toujours et d'abord on observe.

C'est ce qui, associé à la créativité de nos chefs de projet, nous permet de développer non seulement de simples centres d'usinage du bois, mais surtout des solutions innovantes qui visent le maximum d'efficacité et de perfection possible.

Pour résoudre les problèmes de production des clients. C'est notre objectif.

Outre la qualité des produits et des services dans notre entreprise, nous partageons des valeurs et des convictions qui concernent également la préservation de la planète, le respect des personnes et le maintien d'un environnement idéal pour ceux qui travaillent avec nous.

Nous parlons de notre entreprise, mais… aussi de la vôtre.

C'est l'Industrie 5.0. L'être humain et ses exigences naturelles, à nouveau sous les projecteurs. L'être humain et ses exigences naturelles, à nouveau sous les projecteurs.

Cela nous permet d'être vraiment spéciaux dans les technologies, les caractéristiques et les idées, que nous améliorons pour développer et innover votre façon de traiter le bois.

Par souci de rentabilité, certes, mais aussi de qualité de vie.

