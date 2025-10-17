ETERNO IVICA - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « ETERNO IVICA », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

ETERNO IVICA : Construction de qualité supérieure

Nous concevons et créons des produits et des solutions permettant de faciliter l’efficacité de la construction et en améliorant la beauté, la durée et la valeur des bâtiments.

Le départ de tout est IVICA, acronyme de Industria Veneta Idrofughi Catrami ed Affini. Maintenant l’activité de l’entreprise comprend d’autres secteurs de la construction, toujours avec l’envie d’être les spécialistes. Toujours à l’avant-garde dans chaque secteur d’application.

ETERNO IVICA met à disposition son bureau technique afin d’évaluer et de quantifier les plots nécessaires pour satisfaire tous les types de chantiers : grâce à son fameux logiciel actif désormais depuis 2010, il est possible de définir le nombre et les différentes hauteurs des plots à utiliser, en accompagnant ainsi le client à choisir correctement le produit. Il est aussi possible d’utiliser en autonomie le logiciel après s’être enregistré.

Le savoir-faire d’ETERNO IVICA :