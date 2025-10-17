ConnexionS'abonner
Fermer
ETERNO IVICA - Batiweb

ETERNO IVICA

Via Austria, 25/E,
35127 Padova PD
Italie
Site web de la marque

ETERNO IVICA : Construction de qualité supérieure

Nous concevons et créons des produits et des solutions permettant de faciliter l’efficacité de la construction et en améliorant la beauté, la durée et la valeur des bâtiments.

Le départ de tout est IVICA, acronyme de Industria Veneta Idrofughi Catrami ed Affini. Maintenant l’activité de l’entreprise comprend d’autres secteurs de la construction, toujours avec l’envie d’être les spécialistes. Toujours à l’avant-garde dans chaque secteur d’application.

ETERNO IVICA met à disposition son bureau technique afin d’évaluer et de quantifier les plots nécessaires pour satisfaire tous les types de chantiers : grâce à son fameux logiciel actif désormais depuis 2010, il est possible de définir le nombre et les différentes hauteurs des plots à utiliser, en accompagnant ainsi le client à choisir correctement le produit. Il est aussi possible d’utiliser en autonomie le logiciel après s’être enregistré.

Le savoir-faire d’ETERNO IVICA :

  • Plots réglables pour planchers surélevés extérieurs
  • Sous-structures pour toutes sortes de terrasses en bois
  • Accessoires de couverture pour l'étanchéité des toitures et des balcons
  • Accessoires pour étanchéité liquide
  • Boîtes de drainage, canaux et autres produits pour le drainage de l'eau 
  • Produits pour l'isolation acoustique
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.