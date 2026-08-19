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ETME est un distributeur spécialisé dans les automatismes pour portes et portails à destination des installateurs professionnels. Depuis plus de 30 ans, l’entreprise propose des solutions adaptées aux installations résidentielles, tertiaires et industrielles.

L’offre de ETME comprend des motorisations pour portes industrielles, portes de garage et portails, ainsi que des électroniques de commande, des dispositifs de sécurité, des systèmes de verrouillage et des équipements de contrôle d’accès. L’entreprise distribue également des interphones, des barrières levantes, des bornes escamotables et des bornes de recharge pour véhicules électriques.

Grâce à une large sélection de produits et de marques partenaires, ETME accompagne les professionnels dans le choix et la mise en œuvre de leurs équipements. L’entreprise propose des études techniques, des formations pratiques, un service après-vente et une assistance par hotline pour faciliter l’installation, le raccordement et le paramétrage des automatismes.

ETME développe par ailleurs ses propres électroniques de commande fabriquées en France pour les moteurs de portes et portails. Son agence et son centre logistique de Champigny-sur-Marne assurent le conseil, la préparation des commandes et la distribution des équipements auprès des professionnels partout en France.