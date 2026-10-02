Chryso et Ecocem s’allient pour réduire le clinker dans le béton

Chryso et Ecocem ont développé un couple ciment-adjuvant afin de réduire la part de clinker dans les formulations de béton.

Réduire fortement la teneur en clinker du ciment tout en conservant les propriétés nécessaires à la mise en œuvre du béton : c’est l’objectif du partenariat annoncé par Chryso et Ecocem à l’occasion de Batimat 2026. Les deux entreprises ont développé conjointement une solution associant le ciment bas carbone Ecocem ACT à EnviroMix 3150 ACT, un nouveau superplastifiant de la gamme EnviroMix.

Le clinker est le principal constituant du ciment. Produit dans les fours des cimenteries, il constitue ensuite le liant qui permet au ciment d’assurer la cohésion des différents composants du béton, notamment le sable et les gravillons, pour former le matériau final utilisé sur les chantiers.

« Chaque fois qu'on produit une tonne de clinker, on n'est pas très loin d'émettre une tonne de carbone », rappelle Olivier Guise, directeur exécutif d’Ecocem, entreprise qui développe, fabrique et fournit des ciments et des solutions de construction aux marchés européens. Avec ses usines en France, aux Pays-Bas et en Irlande, elle produit plus de 2 millions de tonnes de ciment chaque année. La technologie ACT développée par l’entreprise vise ainsi à réduire fortement la part de clinker dans le ciment, avec une baisse annoncée pouvant atteindre 70 % de son empreinte carbone.

Réduire le clinker sans dégrader les performances du béton

La diminution de la teneur en clinker peut toutefois modifier le comportement du liant et pose plusieurs défis pour la formulation du béton. Il s’agit notamment de maîtriser la rhéologie, c’est-à-dire le comportement et la fluidité du béton, et de conserver une ouvrabilité suffisante, autrement dit sa facilité à être transporté, mis en place et travaillé sur le chantier, tout en maintenant les résistances mécaniques nécessaires.

C’est sur ce volet que Chryso, marque de Saint-Gobain Construction Chemicals qui produit des solutions chimiques pour la construction, intervient avec EnviroMix 3150 ACT. Ce superplastifiant, un adjuvant qui améliore la fluidité du béton, est destiné aux bétons formulés avec le ciment ACT. Les équipes de R&D des deux entreprises ont travaillé sur l’interaction entre le liant et l’adjuvant afin de préserver les propriétés attendues du béton, tout en accompagnant la réduction de son empreinte carbone.

« La décarbonation du béton ne se résume pas à de nouveaux ciments. Elle nécessite des solutions d’adjuvantation capables d'en révéler tout le potentiel. Grâce à son expertise en chimie de la construction, Chryso développe les technologies qui permettent de relever les défis de performance et de mise en œuvre des bétons bas carbone. Notre ambition est d'accélérer leur adoption à grande échelle en offrant aux producteurs de béton des solutions efficaces, robustes et faciles à intégrer dans leurs pratiques industrielles », communique Frédéric Guimbal, vice-président Segment de performance Chimie de la Construction chez Saint-Gobain.

Selon les deux partenaires, l’association d’Ecocem ACT et d’EnviroMix 3150 ACT permet de formuler des bétons affichant une réduction de leur empreinte carbone supérieure à 50 %, correspondant à la classe GWR52 et au-delà.

L’adjuvant doit notamment permettre d’obtenir une fluidité élevée et une faible viscosité avec de faibles rapports eau/ciment. Il est également annoncé comme permettant de conserver l’ouvrabilité du béton pendant plus de 90 minutes, sans risque de séparation de ses différents composants si ce délai est prolongé.

La collaboration a par ailleurs donné lieu au dépôt de deux brevets. Les partenaires mettent également en avant la recherche d’une solution suffisamment robuste pour fonctionner avec différentes matières premières disponibles localement.

Une nouvelle usine à Dunkerque

Ecocem indique avoir mené plus de 40 opérations pilotes en France et au Royaume-Uni. L’un des principaux retours d’expérience cités par les deux entreprises concerne la réhabilitation de l’ancien siège de John Lewis, à Londres. Près de 1 300 m³ de béton bas carbone doivent y être coulés d’ici la fin de l’année.

EnviroMix 3150 ACT a notamment permis, selon les entreprises, de maintenir la rhéologie des bétons pendant 90 minutes tout en conservant leur pompabilité. Ces essais doivent permettre de confronter la formulation aux contraintes de production, de transport et de mise en œuvre, avant son déploiement à plus grande échelle.

Ecocem construit actuellement à Dunkerque une unité dédiée à la production de ciment ACT. D’une capacité annoncée de 300 000 tonnes par an, le site doit notamment alimenter les marchés du nord de la France et du Royaume-Uni et permettre le passage à la production commerciale de la technologie.