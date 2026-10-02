WorldSkills 2026 : neuf médailles pour le BTP français

À Shanghai, les compétiteurs français ont décroché neuf médailles, dont une médaille d’or en charpente, ainsi qu’une distinction « Best of Nation » en construction béton armé.

L’équipe de France des métiers du pôle Construction a obtenu neuf médailles dans neuf des dix métiers du BTP engagés à la compétition mondiale WorldSkills 2026, organisée à Shanghai du 22 au 27 septembre. Le binôme français engagé en construction béton armé a, de son côté, reçu la distinction « Best of Nation ».

Médaille d’or Charpente : Benjamin Blegean (Grand Est)

Médaille d’argent Plâtrerie et constructions sèches : Enzo Delpech (Bretagne)

Médailles de bronze Carrelage : Nathanaël Ball (Grand Est) Maçonnerie : Émilien Gallot (Provence-Alpes-Côte d’Azur) Peinture et décoration : Yann Mercier (Pays de la Loire)

Médailles d’excellence Construction digitale : Aude Castanheira (Bourgogne-Franche-Comté) Installation électrique : Swann Clamart (Pays de la Loire) Menuiserie : Thibault Landais (Nouvelle-Aquitaine) Plomberie chauffage : Louis Sontot (Grand Est)

Médaille « Best of Nation » Construction béton armé : Valentin Etcheverry et Mathéo Graff (Normandie), en binôme.



Au-delà des seuls métiers de la construction, l’équipe de France a remporté 28 médailles à Shanghai : quatre médailles d’or, une médaille d’argent, cinq médailles de bronze et 18 médailles d’excellence. Avec 36 jeunes engagés dans 32 métiers, la France se classe quatrième selon la moyenne de points par compétiteur, derrière la Chine, la Corée et la Suisse.

Une préparation soutenue par le CCCA-BTP

Le CCCA-BTP a accompagné les onze compétiteurs du pôle Construction dans le cadre de son partenariat avec WorldSkills France. Cet accompagnement a notamment financé leur préparation et leur participation à la compétition.

Les jeunes ont bénéficié du programme « 1, 2, 3… podium », conçu et financé par le CCCA-BTP à l’initiative des branches du bâtiment et des travaux publics, avec WorldSkills France. Le dispositif leur a permis de renforcer leur préparation technique avant les épreuves de Shanghai.

« Nos champions du monde ont donné le meilleur d’eux-mêmes, démontré de main de maître leur talent, leur professionnalisme et la parfaite maîtrise de leur métier. Ils ont offert de formidables moments aux nombreux visiteurs venus les encourager et ils ont honoré toute la profession française du BTP. Nous sommes, avec les professionnels du secteur, très fiers d’eux et heureux, dans le cadre de notre partenariat avec WorldSkills France, de s’être investi pour leur offrir les meilleures chances de réussite. Mission accomplie et formidable occasion de mettre en lumière nos métiers, d’affirmer que l’apprentissage est plus que jamais une voie qui conduit vers l’excellence et la réussite », a déclaré Ludovick Lefebvre, président du CCCA-BTP.