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EUROP THERM est une entreprise spécialisée dans les travaux de fumisterie et de ventilation. Fondée en 1977, elle accompagne les professionnels, les gestionnaires d’immeubles et les acteurs de l’habitat collectif dans leurs projets de création, de rénovation et de mise en conformité des installations.

Grâce à son expertise en fumisterie, EUROP THERM intervient sur les cheminées industrielles et d’agrément, les conduits de fumée, les tubages inox, les carneaux ainsi que le chemisage traditionnel ou par membrane. L’entreprise réalise également des prestations associées telles que le traitement acoustique, la sécurisation des installations, le traitement coupe-feu et les travaux d’accès difficiles.

Dans le domaine de la ventilation, EUROP THERM prend en charge la rénovation des réseaux de VMC, la ventilation des chaufferies, le désenfumage et les conduits d’évacuation destinés aux cuisines professionnelles. Ses équipes interviennent notamment dans les bâtiments collectifs, les locaux techniques, les établissements tertiaires et les sites industriels.

Implantée au Pré-Saint-Gervais, EUROP THERM intervient principalement à Paris, en Île-de-France et dans un rayon de 300 kilomètres autour de la capitale. L’entreprise peut également se déplacer dans toute la France pour des projets spécifiques nécessitant des compétences techniques en fumisterie, ventilation et évacuation des fumées.