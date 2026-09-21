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2 millions de personnes travaillaient dans le BTP en 2025, selon l’Urssaf

Vie des sociétés
Publié le 21 septembre 2026 à 16h10, par Claire Lemonnier
L’Urssaf publie un bilan sur le secteur du BTP en 2025. Selon l’organisme, le secteur emploie 2 millions de personnes. Le point sur les chiffres clés.
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Dans son rapport sur le secteur du BTP, l’Urssaf fait état de 2 millions de personnes travaillant dans le secteur en 2025. Dans le détail, on dénombre 1,6 million de salariés (soit 7,9 % des effectifs des salariés du secteur privé) et 419 000 travailleurs indépendants, dont 208 000 auto-entrepreneurs.


Côté salariés, 939 000 personnes travaillent dans le second œuvre, 351 000 dans le gros œuvre et 286 000 dans les travaux publics.

La répartition des salariés par sous-secteur en 2025. Source : Urssaf


Côté indépendants, 322 000 travaillent dans le second œuvre, 74 000 dans le gros œuvre et 21 000 dans les travaux publics.


Cette prédominance du second œuvre reflète la diversité des métiers qui composent le bâtiment, entre électricité, plomberie, chauffage, menuiserie, peinture, revêtements etc.


Un secteur largement composé de petites entreprises


Le secteur est composé en très grande majorité de petites entreprises puisque 90 % d’entre elles emploient moins de 10 salariés.


Autre spécificité : le BTP reste un secteur très majoritairement masculin, avec 86 % d’hommes, contre 55 % pour la moyenne du secteur privé.


Des écarts de salaire importants selon les métiers


En termes de rémunération, le salaire moyen brut est inférieur à la moyenne du secteur privé avec 2 530 euros, contre 3 060 euros. Mais le salaire moyen fluctue beaucoup selon les métiers. Ainsi, un ouvrier non qualifié gagne en moyenne 1 700 euros bruts, contre 4 500 euros pour un ingénieur et 5 400 euros pour un cadre et commercial d’entreprise.

Le salaire moyen brut par métier. Source : Urssaf


À noter que le revenu moyen annuel des auto-entrepreneurs est plus élevé que la moyenne nationale, avec 10 310 euros (contre 7 710 euros).

 

Le CDI reste largement majoritaire


Côté recrutement, 730 000 déclarations d’embauche ont été faites dans le secteur du BTP en 2025.

En matière de statuts et de contrats, le BTP compte 1,35 million de salariés en CDI. Il recourt moins fréquemment aux CDD que les autres secteurs, avec seulement 5 % de CDD (contre 8 % tous secteurs confondus).


En revanche, le BTP est friand de l’alternance, avec 7 % d’alternants, contre 5 % pour la moyenne. Ainsi, on dénombre 115 000 alternants.


En cas de rupture de CDI, la démission intervient dans 43 % des cas.


Des difficultés économiques


Enfin, la publication de l’Urssaf fait un focus sur la santé des entreprises et révèle que les taux d’impayés sont plus élevés que la moyenne du secteur privé, avec 4,20 % contre 0,91 %.


Par ailleurs, le secteur concentre une part importante de défaillances, avec 24 % pour les entreprises employeuses et 28 % pour les indépendants. Cela représente respectivement 15 100 et 4 300 défaillances en 2025.

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Claire Lemonnier
Directrice de la publication - Batiweb

Claire Lemonnier est rédactrice en chef de Batiweb. Spécialisée dans tous les sujets liés au BTP et à l’immobilier, elle supervise la ligne éditoriale du média et suit de près l’évolution du secteur, des innovations techniques aux grandes tendances du marché de la construction.

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