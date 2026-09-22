Les Français séduits par les EnR mais freinés par le coût des travaux
Qualit’EnR dévoile les résultats de la 15ème édition de son baromètre sur les Français et les énergies renouvelables.
Actuellement, moins de la moitié (45 %) des foyers français sont équipés d’une solution d’énergie renouvelable, ce qui signifie un potentiel de développement pour les professionnels du secteur.
Le taux d’équipement reste variable selon le type d’habitat et le statut de l’occupant. Ainsi, les Français les plus équipés sont les habitants de maison (58 %) et les propriétaires (52 %).
À l’inverse, seuls 25 % des habitants d’immeubles et 32 % des locataires sont équipés.
De nombreuses intentions de travaux
Selon les résultats du sondage, 43 % des foyers souhaiteraient réaliser des travaux de rénovation pour réduire leurs factures d’énergie, soit +9 points en un an.
À noter que 73 % des personnes interrogées estiment qu’un équipement EnR permettrait de réduire leur facture.
S’ils devaient changer leur système de chauffage ou de production d’énergie, 74 % se tourneraient d’ailleurs vers un système recourant aux EnR.
Parmi les équipements EnR, les chauffe-eaux thermodynamiques sont les plus plébiscités (à 82 %), devant les pompes à chaleur (81 %) et les panneaux photovoltaïques (73 %).
…mais un passage à l’action freiné par des obstacles financiers
Toutefois, le passage de l’intention de travaux à l’action se heurte à des freins financiers pour près de 30 % des ménages.
Ainsi, les aides financières jouent un rôle déterminant puisque près des deux tiers des personnes ayant engagé des travaux reconnaissent qu’elles auraient renoncé sans ces dispositifs.
Une confiance accrue dans les installateurs qualifiés
Après un recul, 70 % des Français déclarent aujourd’hui faire confiance aux installateurs de solutions EnR, soit +7 points en un an.
La qualification de l’entreprise constitue désormais le premier critère de confiance pour 81 % des Français. Elle devance les recommandations de proches ainsi que la reconnaissance RGE de l’État.
Le critère du service après-vente et de maintenance progresse également de 3 points pour atteindre 43 %.
Le solaire convainc davantage que le nucléaire
Plus largement, parmi les différentes énergies, 65 % des Français souhaitent privilégier le solaire.
On observe un clivage générationnel au niveau du nucléaire : alors qu’il recueille l’adhésion de 65 % des plus de 65 ans, il fait moins l’unanimité chez les 18-34 ans (22 %).
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