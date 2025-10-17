ConnexionS'abonner
EVENO FERMETURES - Batiweb

EVENO FERMETURES

Z.I. du Gaillec
56276 Ploemeur Cedex
France
Site web de la marque

Eveno Fermetures, membre de Stellagroup leader de la fermeture pour l’habitat,le commerce et l’industrie.

Son identité et ses valeurs sont fondées sur l‘implication de tous ses collaborateurs à apporter des réponses originales et adaptées aux attentes du client.

Eveno Fermetures partage avec ses partenaires la convivialité et le respect qui animent l’ensemble de ses équipes.

Reconnue par l’ensemble du marché pour la conception de ses coffres tunnels, demi-linteau à hautes performances thermiques et structurelles.

Eveno Fermetures, une entreprise Innovante et Eco-responsable : Attachée au respect de l’environnement et des bonnes pratiques, Eveno met en place tout au long de l’année des actions, s’engageant pour la société civile et le bien-être de ses salariés.

Le savoir-faire de Eveno Fermetures

  • Les coffres tunnels
  • Volet roulant Tradi
  • Volet roulant Réno
  • Porte de garage
  • Blocs baies
  • Automatismes
     
