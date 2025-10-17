Pour obtenir une information de la part de la marque « EVENO FERMETURES », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batiweb vous remercie de votre fidélité À très bientôt, L'équipe Batiweb

Eveno Fermetures, membre de Stellagroup leader de la fermeture pour l’habitat,le commerce et l’industrie.

Son identité et ses valeurs sont fondées sur l‘implication de tous ses collaborateurs à apporter des réponses originales et adaptées aux attentes du client.

Eveno Fermetures partage avec ses partenaires la convivialité et le respect qui animent l’ensemble de ses équipes.

Reconnue par l’ensemble du marché pour la conception de ses coffres tunnels, demi-linteau à hautes performances thermiques et structurelles.

Eveno Fermetures, une entreprise Innovante et Eco-responsable : Attachée au respect de l’environnement et des bonnes pratiques, Eveno met en place tout au long de l’année des actions, s’engageant pour la société civile et le bien-être de ses salariés.

Le savoir-faire de Eveno Fermetures :