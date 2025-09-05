MaPrimeRénov’ : un décret « illogique » pour la filière ITE
Le décret MaPrimeRénov’ continue de faire parler le lui. Ce texte prévoit une exclusion, dès janvier 2026, des aides mono-gestes pour les chaudières biomasse et l’isolation thermique.
D’ailleurs la filière ITE – réunissant notamment Mur Manteau, l’UPMF, la FIPEC, l’AFIPEB, la FFB GITE voire l’AIMCC -, n’a pas manqué d’exprimer « son incompréhension et sa vive inquiétude ».
« Des traitements inéquitables face à d’autres solutions moins pérennes »
« Il apparaît illogique de prétendre lutter contre la précarité énergétique et le dérèglement climatique, en agissant uniquement sur les équipements intérieurs, sans traiter au préalable l’enveloppe du bâti, dont l’ITE fait partie», plaident les acteurs dans un communiqué.
Et de montrer que l’ITE est « l’une des solutions les plus performantes et durables ». La filière cite notamment une étude du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB). Réalisée en juillet 2025, celle-ci montre qu’une ITE et une isolation des combles réduisent de 38 % la consommation de chauffage. Côté confort d’été, ces travaux évitent jusqu’à 100 degrés-heure.
« Cette mesure contredit directement les annonces gouvernementales de juin 2025, selon lesquelles les travaux monogestes, dont l’ITE, continueraient d’être éligibles à MaPrimeRénov’ », déplore la filière.
Sans compter l’impact sur les entreprises impliquées sur ces travaux, car soumises « à des traitements inéquitables face à d’autres solutions moins pérennes, sans aucun fondement valable, créant ainsi de graves distorsions de concurrence ».
Risques pour lesquels les acteurs de l’ITE demande la suppression de l’article l’excluant des chantiers aidés en monogeste.
Par Virginie Kroun
