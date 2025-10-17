EVOLYO - Batiweb

EVOLYO
91130 Ris-Orangis
France
Avec son concept innovant de grande douche plate personnalisable, Evolyo vous propose un véritable espace bien-être facile et rapide à installer.
L’avantage avec la douche Evolyo, c’est que vous pouvez tout personnaliser, ou presque ! Elle se compose d’une coque monobloc entièrement étanche, d’un receveur extra-plat, d’une paroi en verre, d’un panneau frontal et latéral ainsi que d’une colonne de douche esthétique.
Nos douches sont fabriquées avec des matériaux de qualité et complètement dédiés à un usage sanitaire intensif.
- La résine isophtalique (NPG) : Il s’agit d’une résine polyester utilisée principalement dans le milieu sanitaire et la construction navale. Nos coques de douche et nos receveurs sont fabriqués avec ce matériau afin de garantir une résistance et une durabilité optimum. Un traitement antidérapant est appliqué sur le sol pour éviter tout risque de glissade.
- L’aluminium composite : Nous utilisons ce matériau pour la fabrication de nos panneaux d’habillages. Nos panneaux sont composés de 2 plaques d’aluminium séparées par un noyau en polyéthylène qui rend l’ensemble extrêmement résistant et 100% étanche. Nos panneaux sont disponibles dans de multiples coloris.
- Le verre trempé sécurit : Il s’agit d’un verre très solide qui a subi un processus thermique le rendant très résistant au choc. On parle aussi de verre sécurit car s’il venait à se casser il se briserait en tous petits morceaux et éviterai ainsi les coupures. Nos douches sont équipées de verre trempé de 6 et 8 mm d’épaisseur. Tous nos verres sont déclinables en version transparente ou opaque.
