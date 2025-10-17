EVOLYO - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « EVOLYO », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Avec son concept innovant de grande douche plate personnalisable, Evolyo vous propose un véritable espace bien-être facile et rapide à installer.

L’avantage avec la douche Evolyo, c’est que vous pouvez tout personnaliser, ou presque ! Elle se compose d’une coque monobloc entièrement étanche, d’un receveur extra-plat, d’une paroi en verre, d’un panneau frontal et latéral ainsi que d’une colonne de douche esthétique.

Nos douches sont fabriquées avec des matériaux de qualité et complètement dédiés à un usage sanitaire intensif.