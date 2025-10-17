Pour obtenir une information de la part de la marque « EXPERTAM », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

EXPERTAM, diagnostics immobiliers et maîtrise d’œuvre : un savoir-faire acquis depuis 1997.

Depuis sa création en 1997, EXPERTAM cultive la qualité à tous les niveaux, afin de répondre aux exigences de la réglementation et d'apporter un service rigoureux, fiable et professionnel aux clients qui lui font confiance.

La qualité des expertises et des documents :

Notre savoir-faire est reconnu tant par les investisseurs institutionnels avec lesquels nous entretenons des relations de longue date, que par la clientèle privée que nous développons.

La qualité et la pluralité de nos "expertises métiers" repose sur la convergence des compétences dans l'entreprise : équipe dirigeante (un ingénieur ESTP et un géomètre expert), diagnostiqueurs confirmés, profils juniors accompagnés par des collaborateurs expérimentés.

La formation dans l'entreprise ou en organisme spécialisé tient une place de choix, qui permet à chacun de développer en permanence ses qualifications (certifications, nouvelles expertises, sécurité...) et de rester "à la pointe" en termes de connaissances techniques.

L'écoute et le conseil client :

Très attentifs aux besoins et à la satisfaction de nos clients, nous désignons pour chacun un contact privilégié dans l'entreprise. Disponible et à l'écoute, celui-ci met à profit sa connaissance du métier pour apporter un conseil personnalisé. Il est également garant de la bonne réalisation des travaux visés et du respect des obligations légales et réglementaires.

La réactivité et la mobilité des équipes :

La mise en place de méthodes de travail et d'outils ad'hoc qui ont fait leurs preuves, comme l'expérience de chantiers d'envergure et la variété des métiers représentés dans l'entreprise, nous permettent de mobiliser rapidement tous les moyens nécessaires à la prise en charge d'un chantier, et d'assurer une gestion respectueuse du planning convenu.

Grâce à une activité en constante progression et à la mobilité de nos équipes, nous intervenons aujourd'hui tant en région parisienne où sont installés nos locaux qu'au niveau national.

La sécurité au travail et la fiabilité du matériel :

La sécurité est pour nous une constante préoccupation, qu'il s'agisse de réaliser le Document Unique de nos clients ou de la sécurité de nos salariés en mission. Nous nous attachons à fournir à ces derniers des équipements de protection individuels efficaces et les encourageons à suivre des formations spécifiques. Plus globalement, le matériel mis à leur disposition est renouvelé en permanence, afin de garantir sa performance et sa fiabilité (équipement informatique, détecteurs de plomb, appareils de mesure, testeurs, bleu de travail, chaussures de sécurité, casque de chantier, veste et pantalon EXPERTAM....).

La veille technologique et juridique :

Nous l'assurons au quotidien, nos métiers étant éminemment techniques et très encadrés par la législation. Il est pour nous impératif de rester informés des dernières évolutions sur ces points, afin d'assurer nos clients de prestations en conformité rigoureuse avec les normes, règlementations et bonnes pratiques professionnelles. Nous considérons par ailleurs la veille technologique comme un facteur clé d'innovation.

Dans les pages dédiées à la présentation de nos services, nous précisons le cas échéant le périmètre des diagnostics ou audits visés (biens concernés, durée de validité, textes de référence). En rubrique Actualités, nous publions également des informations relatives aux dernières orientations ou dispositions s'appliquant à nos métiers.

Le savoir-faire EXPERTAM :