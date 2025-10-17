Pour obtenir une information de la part de la marque « EXTRUSIONES DE TOLEDO - EXTOL », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

C’est l’histoire d’une envie de création d’entreprise qui s’est matérialisée, consolidée et devenue aujourd’hui une référence dans notre secteur : l’extrusion de l’aluminium.

La société EXTRUSIONES DE TOLEDO a été créée sous la forme d’une société anonyme en octobre 1997 par ses fondateurs : Fernando Busto, professionnel du secteur de l’aluminium et Carlos Montero, alors consacré à d’autres activités commerciales.

À sa fondation, elle réalise son activité dans la localité d’Olías del Rey mais en juin 2007, elle transfère toute son activité industrielle dans ses nouvelles installations situées sur la zone industrielle de Tolède.

La première fabrication eut lieu en mars 1998 avec une presse à extrusion de 1800 tonnes. Une deuxième presse de 2200 tonnes est ajoutée en décembre 1999, puis une troisième de 2800 tonnes en juin 2006.

Le changement d’emplacement fait suite à l’achat fin 2004 d’un terrain industriel de 65 000 m2, sur lequel un premier site de 33 000 m2 est bâti. Ce nouveau site permet de couvrir les besoins en capacité disponible de l’usine d’Olías del Rey, qui étaient devenus insuffisants pour suivre la stratégie de développement mise en œuvre les années précédentes.

Nous avons réussi à obtenir la reconnaissance du marché et de nos clients et sommes présents sur le marché de l’Union européenne dont les normes de qualité et de sécurité sont les plus strictes au monde.

EXTRUSIONES DE TOLEDO intervient avec ses produits dans plus d’une centaine de secteurs industriels, les plus représentatifs étant les secteurs du bâtiment, de l’industrie automobile, du transport, de l’aéronautique, de l’électronique, de l’énergie solaire, etc.

Nos produits sont le fruit de l’expérience et de l’effort d’une équipe de professionnels enviable, dont la grande capacité de travail et la formation de pointe, alliées à un procédé de fabrication et de traitement employant les toutes dernières technologies, permettent d’obtenir des produits conformes aux attentes de nos clients.

EXTRUSIONES DE TOLEDO poursuit sa stratégie d’internationalisation en ouvrant une nouvelle usine en France. Situé à Nantes, le nouveau site de production de 10000 m² représente un investissement total de 11 millions d’euros. Cette nouvelle usine est équipée d’une presse à extrusion de 2500 tonnes.

Actuellement, des travaux d’agrandissement des installations de Tolède sont en cours pour la mise en service d’un nouveau bâtiment de 10 000 m2.

Cet agrandissement et l’ouverture de la nouvelle usine d’extrusion en France annoncent un nouveau cycle dans l’histoire et l’évolution d’EXTRUSIONES DE TOLEDO.

Le savoir-faire d’EXTRUSIONES DE TOLEDO :