F.LLI FACCHINETTI - Batiweb

F.LLI FACCHINETTI

Via Montenero, 10
25065 Lumezzane BS
Italie
FACCHINETTI : Producteur des serrures de sécurité, cylindres et cadenas made in Italy 

La société F.LLI FACCHINETTI est née à Lumezzane (Brescia) en 1949, en pleine reconstruction après-guerre. Initialement créée par trois frères, avec un personnel compétent qui opérait manuellement, FACCHINETTI s’est grandie grâce à l'investissement constant en outillages d'avant-garde et atteignait déjà dans les années 60 une position internationale de relief.

La marque FF est dans plus de 50 pays synonyme d'excellence, d’une gamme de produits très variée, de rigueur commerciale et de prix très étudiés permettant un rapport qualité/prix indiscutable.

La force de l’entreprise est due à un effort d’investissement constant en matériel d’avant-garde, au choix attentif des matières premières et à la recherche pointue de main d’œuvre hautement qualifiée.

Nous pouvons garantir les plus hauts niveaux de sécurité sur nos produits car nous utilisons uniquement des matériaux de premier choix durables et résistants à la corrosion, nous travaillons dans le plein respect des règles qui régissent les process productifs, en utilisant des logiciels toujours plus évolués et des outillages de haute précision.

La clé d’une production de qualité repose sur un respect et une tenue parfaite de toutes les tolérances, d’une manière automatique, régulièrement testée, le tout encadré par des procédures précises. C’est grâce à cette rigueur que nous pouvons offrir des garanties allant jusqu’à 10 ans et une excellente durabilité dans le temps pour tous nos clients du monde entier.

Le savoir-faire de FACCHINETTI:

  • Cylindres de sécurité
  • Serrures électriques à     appliquer
  • Serrures métalliques à appliquer
  • Serrures à larder
  • Cadenas de sécurité
