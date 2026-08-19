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FABRESSE VENTILATEURS - Batiweb

FABRESSE VENTILATEURS

Rue Jules Ferry
01480 JASSANS-RIOTTIER
France
Site web de la marque

Fondée en 1974 à Jassans-Riottier, près de Lyon, FABRESSE conçoit, fabrique et distribue des équipements de ventilation industrielle destinés aux professionnels du bâtiment, de l’industrie, du chauffage, de la climatisation et du froid industriel.

FABRESSE propose une gamme complète de ventilateurs centrifuges et hélicoïdaux, ventilateurs de désenfumage, tourelles de toiture, caissons de ventilation, déstratificateurs, hélices, moteurs électriques et accessoires. L’entreprise développe également des solutions adaptées aux atmosphères corrosives ou explosives, ainsi que des équipements spécifiques répondant aux contraintes de chaque installation.

Grâce à son laboratoire de développement, FABRESSE étudie et teste ses produits afin d’assurer leur performance, leur fiabilité et leur durabilité. Ses solutions couvrent de nombreuses applications, telles que la ventilation des bâtiments, la purification de l’air, l’extraction de fumées, le refroidissement des procédés industriels, la réfrigération et la climatisation.

En complément de ses gammes standards, FABRESSE accompagne ses clients dans la définition de solutions de ventilation sur mesure, avec des conseils techniques et un chiffrage adapté aux besoins de chaque projet.

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