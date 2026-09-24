Un nouveau directeur général pour l’Anah
Après 9 ans à la tête de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) et la mise en place de MaPrimeRénov’, Valérie Mancret-Taylor cède sa place à Pierre Cunéo.
Un parcours entre haute fonction publique et grands groupes industriels
Ce dernier possède un CV bien fourni. Énarque, il commence sa carrière comme administrateur de l’Institut national de la statistique et études économiques (Insee). Il passe ensuite 4 ans à l’Inspection générale des finances, avant de devenir directeur adjoint du cabinet de Jean-Pierre Jouyet, secrétaire d’État chargé des affaires européennes en 2007-2008.
Il travaille ensuite comme directeur de cabinet de Guillaume Pépy, président de la SNCF. De 2012 à 2013, il dirige le cabinet de Delphine Batho, ministre de l’Écologie.
En 2013, il rejoint Thales et devient vice-président chargé des services de 2018 à 2021.
De retour à l’Inspection générale des finances en 2021, il dirige la task force interministérielle sur les vaccins contre le Covid-19, puis devient directeur sénior des transports et des mobilités du comité d’organisation de Paris 2024.
Parallèlement, il est administrateur d’Aéroports de Paris depuis 2022.
« Pierre Cunéo apportera à l'Anah une vision stratégique précieuse, dans un moment où les enjeux de qualité de l'habitat sont au cœur des préoccupations des ménages et des priorités du Gouvernement pour répondre aux grands défis de la transition démographique et de la transition écologique », a déclaré Vincent Jeanbrun, ministre de la Ville et du Logement.
Au 1er octobre prochain, il remplacera officiellement Valérie Mancret-Taylor, dont le travail a été salué.
« Sous sa direction, l’Agence a connu une transformation majeure, avec le déploiement massif de MaPrimeRénov’, la mise en œuvre du service public de la rénovation de l’habitat, en partenariat avec les collectivités territoriales, et une mobilisation sans précédent en faveur des ménages modestes », est-il écrit dans un communiqué du ministère de la Ville et du Logement.
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