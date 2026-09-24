Un « été de tous les dangers » pour les matériaux de construction
L’Union nationale des industries des carrières et matériaux de construction (Unicem) avait déjà identifié le conflit au Moyen-Orient et le blocus du détroit d'Ormuz en février dernier comme un frein à la reprise des chantiers du BTP.
L'inflation des prix des matériaux qu'ont provoquée ces tensions géopolitiques a écourté les espoirs de reprise cette année.
« Éprouvés financièrement, les ménages tendent à reporter leurs projets d’investissement et le marché du neuf patine. Si les mises en chantier témoignent encore d’une certaine vitalité, les permis de construire, pour leur part, impriment un retournement de tendance. Quant à l’activité dans les travaux publics, elle subit de plein fouet le contrecoup du cycle municipal et le choc sur les coûts. En bout de chaine, la demande de matériaux souffre et marque le pas, la morosité conjoncturelle s’ajoutant à un déroulement des chantiers perturbé par les vagues de chaleur », lit-on dans la conjoncture Unicem du mois de juillet, qui fait état d'un « été de tous les dangers ».
-6,3 % de granulats produits entre juillet 2025 et juillet 2026
La production de granulats, qui dépend de ces chantiers, connaît heureusement une stabilité par rapport à juin (+0,4 %,). L'industrie extractive de juillet flanche toutefois de 6,3 % par rapport à juillet 2025.
De mai à juillet, les volumes produits perdent 4,2 % par rapport au trimestre précédent (février-mars-avril 2026). Rapportés à la période mai-juin-juillet 2025, les chiffres en glissement trimestriel dévissent de 6,4 %.
Le cumul de l'activité de janvier à juillet dernier recule de 3,1 % sur un an, proche des -2,8 % qu'enregistre le cumul de 12 mois par rapport à l'année précédente.
Le BPE davantage impacté par la canicule
Le béton prêt à l'emploi (BPE) « sans doute plus directement confronté aux effets de la canicule sur les chantiers » a davantage pâti en juillet dernier.
Malgré un léger rebond de juin à juillet (+1,5 %), les livraisons sur cette période plongent de 10 % face à celles de juin à juillet 2025.
Le cumul sur les trois derniers mois décline de 5,8 % par rapport aux trois mois précédents et de 8,8 % sur un an. En parallèle, l'activité des sept premiers mois de 2026 baisse de 5,6 % en glissement annuel et de 3,7% sur douze mois.
L'indicateur matériaux de juin en hausse ?
L'indicateur matériaux de l'Unicem s'inscrit en revanche à la hausse au second trimestre 2026 (+1,4 % sur un an). Estimé à 81,8 en juin dernier, il décline de 2,7 % par rapport à mai et de 1,9 % par rapport à juin 2025.
« Le mouvement de redressement perd en intensité et un début d’inflexion s’engage : si, à la fin du premier semestre, l’activité du panier de matériaux est quasi-stable (+0,2 % sur un an contre +0,6 % à fin mai), sur douze mois glissants, elle recommence à fléchir (-0,2 % contre 0 % à fin mai), une tendance sans doute appelée à se confirmer en juillet », souligne l'Unicem.
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