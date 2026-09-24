Face au constat de l'inadaptation du parc social aux canicules répétées, la Banque des Territoires, principal financeur des organismes HLM relève le plafond de son éco-prêt de 3 000 euros par logement. Une enveloppe supplémentaire ciblant directement les travaux de protection thermique passives et actives.

L’adaptation du bâti aux vagues de chaleur franchit un cap opérationnel. La Banque des Territoires, bras armé de la Caisse des Dépôts (CDC), a annoncé ce mercredi 23 septembre une revalorisation du montant maximal de son éco-prêt — un crédit à taux bonifié accordé aux bailleurs sociaux pour financer la rénovation thermique de leur parc. Jusqu’alors axé principalement sur la résorption des passoires thermiques et le confort d’hiver, ce dispositif proposé aux organismes HLM intègre désormais explicitement le financement du confort d’été.

Cette décision intervient dans le sillage d'un été marqué par des températures exceptionnelles, qui ont mis en lumière la vulnérabilité thermique du parc public. « Le confort d'été n'est plus un sujet optionnel, c'est devenu un impératif », a déclaré Kosta Kastrinidis, directeur adjoint de la Banque des Territoires, lors d'un point-presse. « Nous avons la conviction que les mois et années à venir vont être dédiés à l'adaptation, notamment aux fortes chaleurs ».

Une rallonge budgétaire ciblée sur les équipements thermiques

Concrètement, la hausse de 3 000 euros par logement accordée au titre de l’éco-prêt permettra d’injecter du budget supplémentaire dans les chantiers de rénovation globale du secteur HLM. Sur le plan technique, cette enveloppe supplémentaire est destinée à financer l'installation de protections solaires, l'intégration ou la modernisation de la ventilation, la pose de systèmes de refroidissement ainsi que des travaux de végétalisation concourant au rafraîchissement des bâtiments.

Cette mesure apporte un premier levier financier face aux besoins colossaux identifiés par la profession. L'Union sociale pour l'habitat (USH) estime en effet à 8,6 milliards d'euros l'investissement global nécessaire pour équiper l'ensemble des logements sociaux en volets et brasseurs d'air, ce qui représente un coût variant de 3 175 à 4 000 euros par logement.

Le problème des logements exposés hors passoires thermiques

Cette avancée met toutefois en lumière une limite du dispositif : l’éligibilité à l’éco-prêt reste conditionnée à des critères de performance énergétique, alors que certains logements exposés aux fortes chaleurs peuvent présenter de bonnes performances en hiver.

L’USH identifie notamment 1,45 million de logements sociaux classés A à D situés dans les territoires les plus exposés aux fortes chaleurs, pour lesquels elle évalue à 2,5 milliards d’euros les besoins prioritaires d’adaptation.

Des discussions sont actuellement en cours pour trouver des moyens de financer l'adaptation de ce contingent spécifique, a indiqué Antoine Saintoyant, directeur de la Banque des Territoires.

Un hub européen au service de la construction durable

L'annonce s'inscrit dans un cadre plus large de soutien à la filière. À l'occasion du Congrès HLM organisé du 22 au 24 septembre à Bordeaux, un « hub français pour le logement social, intermédiaire et durable » a été officiellement créé. Il s'agit de la déclinaison nationale du plan européen pour le logement abordable, présenté fin 2025 par la Commission européenne.

Soutenu par la CDC, la Banque européenne d'investissement (BEI) et la Banque de développement du Conseil de l'Europe (CEB), ce hub vise à mettre des ressources financières et techniques au service de la construction de logements sociaux et intermédiaires.

Qualifié par le ministre du Logement Vincent Jeanbrun de « trait d'union entre les différents partenaires », cette nouvelle plateforme travaillera notamment à rendre plus visibles et accessibles les financements européens pour l'ensemble du secteur.

Avec AFP