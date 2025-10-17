FAPIM - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « FAPIM », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batiweb vous remercie de votre fidélité À très bientôt, L'équipe Batiweb

FAPIM est une société leaders pour la fabrication d’accessoires et solutions made in Italy pour portes et fenêtres, avec caractéristiques de grande qualité qui garantissent un point de référence pour les professionnels du secteur.

Ayant un catalogue de plus de 18.000 articles, en considérant les divers modèles et finitions, avec un bâtiment productif qui occupe 100.000 mètres carrés et avec 500 employés, notre marque a acquis une importance mondiale qui regroupe filiales et structures commerciales en Argentine, Russie, Etats Unis ainsi que dans toute l’Europe.

Depuis toujours FAPIM mélange innovation et simplicité d’utilisation, en produisant développement dans le plein respect du territoire et des personnes et mettant l’éthique du travail comme base d’excellence.

FAPIM, un acronyme de Fabbrica Accessori Per Infissi Metallici, a été fondée en 1974 avec le but de fabriquer accessoires pour portes et fenêtres en aluminium innovants et simple dans l’utilisation.

Après 40 ans encore aujourd’hui c’est cela le « core business » de notre société.

Depuis lors nous avons de plus en plus développé les installations industrielles, ainsi que les bureaux et toutes les structures de l’entreprise jusqu’à arriver à la construction d’un nouveau bâtiment dans l’année 2005.

Depuis la fin des années 80 nous avons dirigé notre attention aux marchés étrangers, en commençant au début des marchés Européens pour ensuite devenir leader au niveau mondiale.

Les premières filiales FAPIM sont née en France, Espagne, Belgique et Pologne et après ont suivi les bureaux de vente en Grèce, Angleterre et Etats Unis jusqu’à la création de Fapim Middle East, Fapim Russie et dans l’année 2012 Fapim Argentine. Aujourd’hui FAPIM exporte le 90% de ses produits en plus de 100 pays.

Le savoir-faire de FAPIM :