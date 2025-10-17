FB SOLUTIONS - Batiweb

ConnexionS'abonner
18 Rue des Tilleuls
26120 Montélier
France
FB SOLUTIONS : Votre partenaire matériel et machine d’emballage en Auvergne-Rhône-Alpes et PACA Languedoc-Roussillon. Aménagement et optimisation de vos postes d’emballage pour plus de productivité et d’ergonomie.

FB SOLUTIONS met aux services des industriels plus de 15 ans d’expérience dans la préconisation et la fourniture de matériel de conditionnement.

Nous sommes basés dans la Drôme, à 1h de Lyon, Grenoble, Saint Etienne et à 2h de Marseille, Montpellier.

Nous vous apportons notre expérience et notre proximité dans l’aménagement de vos fins de ligne de conditionnement.

Nous vous accompagnons avec nos fournisseurs et partenaires du début de votre projet d’investissement jusqu’à sa mise en place et son suivi.

Nous avons la conviction que notre métier ne se réduit pas qu’à la vente mais consiste à conseiller et accompagner nos clients. Notre expertise technologique nous permet de vous orienter vers la solution la plus adaptée à votre problématique.

Nous sommes présents dans divers secteurs d’activité aussi variés que l’agroalimentaire, la cosmétologie, la pharmacologie, la chimie, la logistique et la distribution.

Le savoir-faire de FB SOLUTIONS :

  • Formeuse de caisses
  • Fermeuse de caisses
  • Filmeuse de palettes
  • Filmeuse horizontale
  • Cercleuse
  • Magasin de palettes
  • Tube de levage
  • Chariots de manutention
  • Etiqueteuse
  • Marquage
  • Mise sous film 
