FEIN FRANCE

FEIN est un partenaire fiable, orienté utilisateur et apporteur de solutions, tout particulièrement pour les professionnels du métal et du second-oeuvre.

Nous mutualisons les ressources humaines, technologiques et process afin de créer des outils électroportatifs premium. Grâce à notre action, nous avons pour ambition d'aider nos clients à être reconnus pour la qualité de leur travail et à augmenter leur productivité.

Le tout premier outil électroportatif au monde fut inventé par C. & E. FEIN GmbH. Wilhelm Emil Fein fonda l'entreprise en 1867. En 1895, FEIN inventa la perceuse électrique portative, le tout premier outil électroportatif.

Aujourd'hui, cette entreprise aux valeurs traditionnelles qui emploie 840 personnes dont 560 en Allemagne, est un fabricant d'outils électroportatifs jouissant d'une renommée mondiale. Basée en Allemagne, elle met au point et produit des solutions destinées aux segments de marché métal, second oeuvre et automobile et est spécialisée dans la fabrication d'outils professionnels et fiables pour l'industrie et l'artisanat.

FEIN possède plus de 800 droits de propriété industrielle actifs, dont environ 500 brevets ou demandes de brevet. FEIN vend ses produits par le biais de plus de 17 filiales internationales et plus de 50 représentations à travers le monde. Depuis plus de 140 ans, la marque FEIN est synonyme de solutions haut de gamme.

Le savoir-faire de FEIN :