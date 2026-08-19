FEIN FRANCE

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FEIN est un fabricant allemand spécialisé dans la conception d’outils électroportatifs professionnels et d’accessoires destinés aux artisans, aux entreprises du bâtiment et aux industriels. La marque développe des solutions adaptées aux travaux exigeants, notamment dans le domaine du travail et de la transformation du métal.

La gamme FEIN comprend des équipements pour le perçage, le vissage, le carottage, le fraisage, le ponçage, le polissage, le sciage et la découpe. L’entreprise propose également des outils oscillants multifonctions, des systèmes d’aspiration, des machines sans fil, des batteries, des chargeurs ainsi qu’un large choix d’accessoires professionnels.

Grâce à son expertise historique dans l’outillage électroportatif, FEIN accompagne les professionnels à la recherche de machines performantes pour leurs opérations de fabrication, d’assemblage, de maintenance et de rénovation. La marque complète son offre avec un réseau de revendeurs, des pièces détachées, un service après-vente et des solutions de réparation pour prolonger la durée d’utilisation de ses équipements.