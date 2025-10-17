FEMA – FLEX ELECTROPORTATIF MACHINES ET ACCESSOIRES - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « FEMA – FLEX ELECTROPORTATIF MACHINES ET ACCESSOIRES », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Dans le domaine de l’outillage électroportatif, FLEX bénéficie d’une longue expérience depuis, qu’en 1922, les fondateurs inventaient la meuleuse haute vitesse qui fera la réputation de FLEX.

FLEX n’a jamais cessé d’innover dans la conception et la technologie de l’outil électroportatif, particulièrement adaptées aux professionnels. Les machines électroportatives FLEX sont puissantes, durables, silencieuses, ergonomiques et écologiques.

FLEX assure l’entretien et la réparation de votre outillage électroportatif FLEX. C’est pour vous la garantie de bénéficier d’un outil électroportatif toujours en bon état et répondant aux critères de qualité et d’exigence de FLEX.

Le savoir-faire de FLEX :