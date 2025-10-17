FEMA – FLEX ELECTROPORTATIF MACHINES ET ACCESSOIRES - Batiweb

ConnexionS'abonner
FEMA – FLEX ELECTROPORTATIF MACHINES ET ACCESSOIRES

19 rue Barthélémy Thimonnier
42300 MALBY
France
Site web de la marque

Dans le domaine de l’outillage électroportatif, FLEX bénéficie d’une longue expérience depuis, qu’en 1922, les fondateurs inventaient la meuleuse haute vitesse qui fera la réputation de FLEX.

FLEX n’a jamais cessé d’innover dans la conception et la technologie de l’outil électroportatif, particulièrement adaptées aux professionnels. Les machines électroportatives FLEX sont puissantes, durables, silencieuses, ergonomiques et écologiques.

FLEX assure l’entretien et la réparation de votre outillage électroportatif FLEX. C’est pour vous la garantie de bénéficier d’un outil électroportatif toujours en bon état et répondant aux critères de qualité et d’exigence de FLEX.

Le savoir-faire de FLEX

  • MACHINES : aspirateurs industriels, eland, chariots de ponçage, programme ponceuses à bras, programme béton, ponceuses, meuleuses, polisseuses et satineuses, perceuses, visseuses et perforateurs, foreuses, scies, mélangeurs, travail de la pierre, multiflex, nettoyage, lasers et appareils de mesures…
  • ACCESSOIRES : abrasifs girafe, girafette, giraffe multitête, disques diamant à tronçonner, plateaux de surfaçage, disques à lamelles, couronnes et forêts, lames et accessoires de scies, accessoires pour mélangeurs, équipements pour perfo-visseuses, accessoires de qualité pour polisseuses, plateaux pour ponçage, abrasifs pour ponceuses, équipements pour nettoyeurs, équipements pour aspirateurs industriels…
