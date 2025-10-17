ConnexionS'abonner
Fermer
FEMIL - Batiweb

FEMIL

Gastefer
81120 Lombers
France
Site web de la marque

FEMIL : Constructeur d’unités mobiles 

Créée en 1987, l’entreprise FEMIL a acquis un savoir-faire et une expérience de la fabrication de véhicules spécifiques.

Tous nos véhicules sont homologués par type, aux mines. En cas de véhicules spéciaux une homologation à titre isolé est délivrée à la réception. L’entreprise compte aujourd’hui 42 personnes, réparties de la façon suivante :

  • Une usine de fabrication de panneaux et une chaîne de montage d'unités mobiles d’une capacité fonctionnelle de 3 par jour. Une chaîne de fabrication de cellules sur véhicules notamment médicaux, de chantiers, ou d’hébergement.
  • Un bureau d’études équipé conception 3D SolidWorks vous assure d’avoir un produit fonctionnel et optimisé.

La conception maîtrisée des ensembles réalisés en polyester offre à l’utilisateur des qualités d’étanchéité sans pareil, consacrant les produits FEMIL non seulement à une utilisation sur les chantiers, mais aussi dans le domaine de la décontamination et du médical : les unités de désamiantage sous les formes de roulottes, modules et cellules sur 3T5 présentent des garanties de fonctionnement et de sécurité très supérieures aux modèles en panneaux sandwiches, l’aspiration et la canalisation des particules n’étant pas contrariée par des fuites d’air émanant des assemblages classiques.

Le savoir-faire de FEMIL :

  • Unités Mobiles 750Kg
  • Roulottes de chantier
  • Modules de chantier
  • Cellules sur porteur
  • UMD Amiante
  • Camions d'enrobé
  • Unités médicales mobiles
  • Unités pompiers mobiles
  • Autres produits
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.