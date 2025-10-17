FEMIL - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « FEMIL », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

FEMIL : Constructeur d’unités mobiles

Créée en 1987, l’entreprise FEMIL a acquis un savoir-faire et une expérience de la fabrication de véhicules spécifiques.

Tous nos véhicules sont homologués par type, aux mines. En cas de véhicules spéciaux une homologation à titre isolé est délivrée à la réception. L’entreprise compte aujourd’hui 42 personnes, réparties de la façon suivante :

Une usine de fabrication de panneaux et une chaîne de montage d'unités mobiles d’une capacité fonctionnelle de 3 par jour. Une chaîne de fabrication de cellules sur véhicules notamment médicaux, de chantiers, ou d’hébergement.

Un bureau d’études équipé conception 3D SolidWorks vous assure d’avoir un produit fonctionnel et optimisé.

La conception maîtrisée des ensembles réalisés en polyester offre à l’utilisateur des qualités d’étanchéité sans pareil, consacrant les produits FEMIL non seulement à une utilisation sur les chantiers, mais aussi dans le domaine de la décontamination et du médical : les unités de désamiantage sous les formes de roulottes, modules et cellules sur 3T5 présentent des garanties de fonctionnement et de sécurité très supérieures aux modèles en panneaux sandwiches, l’aspiration et la canalisation des particules n’étant pas contrariée par des fuites d’air émanant des assemblages classiques.

Le savoir-faire de FEMIL :